Кабмин ввел компенсацию коммунальных расходов для пунктов эвакуации и центров для ВПЛ
Кабинет Министров поддержал разработанный Министерством социальной политики, семьи и единства порядок компенсации расходов на коммунальные услуги для пунктов эвакуации и транзитных центров для внутренне перемещенных лиц.
Согласно решению, компенсацию смогут получать:
- сборные пункты эвакуации;
- промежуточные пункты эвакуации;
- приемные пункты эвакуации;
- транзитные центры.
Выплаты будут осуществляться ежемесячно до 25 числа и покрывать расходы на:
- Поставку и распределение природного газа и электроэнергии.
- Поставку тепловой энергии и горячей воды.
- Централизованное водоснабжение и водоотведение.
- Вывоз жидких нечистот.
- Управление бытовыми отходами.
- Абонентское обслуживание по вышеуказанным услугам.
- Приобретение сжиженного газа и твердого/жидкого печного топлива (если централизованное теплоснабжение отсутствует).
Чтобы получить компенсацию, необходимо до 10 числа месяца, следующего за отчетным, подать заявление и акты о предоставленных услугах через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Напомним, что ранее правительство предусмотрело возмещение расходов учреждениям, предприятиям и организациям, которые временно и бесплатно размещают внутренне перемещенных лиц. Компенсация будет касаться, в частности, оплаты коммунальных услуг, а также приобретения сжиженного газа и печного топлива.
