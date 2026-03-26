Кабмин ввел компенсацию коммунальных расходов для пунктов эвакуации и центров для ВПЛ

Выплаты будут осуществляться ежемесячно до 25 числа.

Кабинет Министров поддержал разработанный Министерством социальной политики, семьи и единства порядок компенсации расходов на коммунальные услуги для пунктов эвакуации и транзитных центров для внутренне перемещенных лиц.

Согласно решению, компенсацию смогут получать:

сборные пункты эвакуации;

промежуточные пункты эвакуации;

приемные пункты эвакуации;

транзитные центры.

Выплаты будут осуществляться ежемесячно до 25 числа и покрывать расходы на:

Поставку и распределение природного газа и электроэнергии. Поставку тепловой энергии и горячей воды. Централизованное водоснабжение и водоотведение. Вывоз жидких нечистот. Управление бытовыми отходами. Абонентское обслуживание по вышеуказанным услугам. Приобретение сжиженного газа и твердого/жидкого печного топлива (если централизованное теплоснабжение отсутствует).

Чтобы получить компенсацию, необходимо до 10 числа месяца, следующего за отчетным, подать заявление и акты о предоставленных услугах через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Напомним, что ранее правительство предусмотрело возмещение расходов учреждениям, предприятиям и организациям, которые временно и бесплатно размещают внутренне перемещенных лиц. Компенсация будет касаться, в частности, оплаты коммунальных услуг, а также приобретения сжиженного газа и печного топлива.

