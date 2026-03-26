  1. В Украине

Кабмин ввел компенсацию коммунальных расходов для пунктов эвакуации и центров для ВПЛ

11:27, 26 марта 2026
Кабинет Министров поддержал разработанный Министерством социальной политики, семьи и единства порядок компенсации расходов на коммунальные услуги для пунктов эвакуации и транзитных центров для внутренне перемещенных лиц.

Согласно решению, компенсацию смогут получать:

  • сборные пункты эвакуации;
  • промежуточные пункты эвакуации;
  • приемные пункты эвакуации;
  • транзитные центры.

Выплаты будут осуществляться ежемесячно до 25 числа и покрывать расходы на:

  1. Поставку и распределение природного газа и электроэнергии.
  2. Поставку тепловой энергии и горячей воды.
  3. Централизованное водоснабжение и водоотведение.
  4. Вывоз жидких нечистот.
  5. Управление бытовыми отходами.
  6. Абонентское обслуживание по вышеуказанным услугам.
  7. Приобретение сжиженного газа и твердого/жидкого печного топлива (если централизованное теплоснабжение отсутствует).

Чтобы получить компенсацию, необходимо до 10 числа месяца, следующего за отчетным, подать заявление и акты о предоставленных услугах через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Напомним, что ранее правительство предусмотрело возмещение расходов учреждениям, предприятиям и организациям, которые временно и бесплатно размещают внутренне перемещенных лиц. Компенсация будет касаться, в частности, оплаты коммунальных услуг, а также приобретения сжиженного газа и печного топлива.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Telegram хотят обязать раскрывать структуру собственности и источники финансирования

Народные депутаты предлагают изменить регулирование Telegram в Украине — от обязательного раскрытия структуры собственности до ограничений для государственного сектора.

Высший совет правосудия поставил на паузу вопрос отставки судьи Олега Сусского из-за приоритетной дисциплинарной жалобы

ВРП подчеркивает, что рассмотрение дисциплинарной жалобы на действия судьи важнее его заявления об отставке

Парламентарии предлагают внедрить в Украине семейное предпринимательство и признать его отдельной формой занятости

В парламенте считают, что семейное предпринимательство будет способствовать восстановлению и развитию экономического и человеческого потенциалов страны в послевоенный период.

Два приговора ВАКС: почему Высший совет правосудия оставил без рассмотрения заявление судьи Геннадия Молибоги

Высший совет правосудия отказался рассматривать заявление об отставке судьи Геннадия Молибоги.

Судьи Александр Зинченко и Светлана Ткачева официально ушли в отставку: решение ВСП

Судья Светлана Ткачева и судья Александр Зинченко официально завершили карьеру: 26 марта ВСП единогласно поддержал их заявления об отставке.

