Кабмін запровадив компенсацію комунальних витрат для пунктів евакуації та центрів для ВПО

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів підтримав розроблений Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності порядок компенсації витрат на комунальні послуги для пунктів евакуації та транзитних центрів для внутрішньо переміщених осіб.

Згідно з рішенням, компенсацію зможуть отримувати:

збірні пункти евакуації;

проміжні пункти евакуації;

приймальні пункти евакуації;

транзитні центри.

Виплати здійснюватимуться щомісяця до 25 числа та покриватимуть витрати на:

Постачання та розподіл природного газу і електроенергії. Постачання теплової енергії та гарячої води. Централізоване водопостачання та водовідведення. Вивезення рідких нечистот. Управління побутовими відходами. Абонентське обслуговування за вищезазначені послуги. Придбання скрапленого газу та твердого/рідкого пічного палива (якщо централізоване теплопостачання відсутнє).

Щоб отримати компенсацію, необхідно до 10 числа місяця, що настає за звітним, подати заяву та акти про надані послуги через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, що раніше уряд передбачив відшкодування витрат установам, підприємствам та організаціям, які тимчасово й безоплатно розміщують внутрішньо переміщених осіб. Компенсація стосуватиметься, зокрема, оплати комунальних послуг, а також придбання скрапленого газу та пічного палива.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.