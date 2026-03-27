Во время слушаний в Комитете Галины Третьяковой объяснили, почему система учета информации о ущербе до сих пор не заработала полноценно

Во время слушаний в Комитете ВРУ отметили, что реализация Система учета информации о вреде происходит с существенными сложностями.

В Комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов состоялись слушания по выполнению закона об учете ущерба, причиненного нематериальным правам граждан в результате вооруженной агрессии РФ.

Председатель комитета Галина Третьякова отметила, что целью слушаний является оценка реализации закона, выявление проблем и подготовка предложений по совершенствованию государственной политики.

По ее словам, масштабы нарушений прав человека в результате войны являются беспрецедентными, а объем как материального, так и нематериального ущерба — колоссальным.

Среди ключевых данных, озвученных в ходе слушаний:

более 4,6 миллиона внутренне перемещенных лиц;

около 7,5 миллиона граждан, выехавших за границу;

более 4,3 миллиона лиц со статусом временной защиты в ЕС;

389 зафиксированных фактов сексуального насилия (по данным Офиса Генерального прокурора Украины);

почти 3 тысячи пострадавших детей, среди которых 676 погибших;

более 412 тысяч детей со статусом пострадавших от военных действий.

Отдельно подчеркнут рост количества лиц с инвалидностью — с 2,8 миллиона до более чем 3,4 миллиона граждан в результате войны.

В этом контексте в 2024 году Верховная Рада приняла закон «Об учете информации о ущербе, причиненном личным нематериальным правам физических лиц в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины».

В рамках закона было предусмотрено создание двух ключевых инструментов:

системы учета ущерба нематериальным правам;

реестра депортированных и принудительно перемещенных детей.

Система учета информации о ущербе предусматривает фиксацию широкого спектра нарушений, в частности: гибели, исчезновения без вести, травмирования, пыток, сексуального насилия, незаконного лишения свободы, принудительного перемещения, утраты доступа к медицинским, социальным и образовательным услугам и т.д.

В то же время реализация основной системы учета сейчас сталкивается с существенными проблемами. Несмотря на утверждение порядка ее функционирования еще в 2025 году, по состоянию на начало 2026 года она находится лишь на втором этапе внедрения и не имеет определенного финансирования.

Дополнительным фактором стала остановка финансирования со стороны международных партнеров, в частности программ USAID, что усложнило создание цифровой платформы.

В комитете предупреждают, что отсутствие полноценной системы может привести к утрате доказательств, фрагментации государственной политики в сфере фиксации ущерба, снижению доверия граждан к государственным механизмам и усложнению интеграции с международными инструментами репараций.

На этом фоне более эффективно функционирует реестр депортированных детей, который администрирует Министерство юстиции. По состоянию на март 2026 года подтверждены факты депортации или принудительного перемещения почти 20 тысяч детей.

В итоге Галина Третьякова подчеркнула, что Система учета информации о ущербе сейчас находится на разных стадиях реализации, что требует комплексной доработки. Также она отметила, что по результатам комитетских слушаний будут выработаны конкретные рекомендации для устранения существующих недостатков, обеспечения полноценного функционирования национальной системы учета и ее интеграции в международные механизмы репараций.

