За $3500 женщине поставили диагнозы, чтобы сын оформил уход и уехал за границу — в Киеве будут судить организатора схемы и врача
В Киеве прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении организатора противоправной схемы и врача, которые помогли мужчине оформить фиктивные медицинские документы для матери. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
По данным следствия, в августе 2025 года мужчина обратился к обвиняемой с просьбой подготовить документы о необходимости ухода за его матерью. Это позволило бы ему получить отсрочку от военной службы и выехать за границу.
Для реализации схемы организатор привлекла врача одного из муниципальных медицинских учреждений Киева. Врач, не осматривая пациентку, оформил необходимые диагнозы, на основании которых врачебно-консультативная комиссия подтвердила потребность матери в уходе.
За услуги организатор получила 3 500 долларов. После получения денег ее задержали, а дело направлено в суд. Досудебное расследование продолжается.
