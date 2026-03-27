За $3500 женщине поставили диагнозы, чтобы сын оформил уход и уехал за границу — в Киеве будут судить организатора схемы и врача

08:47, 27 марта 2026
Организатор схемы и врач муниципальной больницы помогли мужчине получить поддельные документы об уходе за матерью, дело уже передано в суд.
За $3500 женщине поставили диагнозы, чтобы сын оформил уход и уехал за границу — в Киеве будут судить организатора схемы и врача
Фото: kyiv.gp.gov.ua
В Киеве прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении организатора противоправной схемы и врача, которые помогли мужчине оформить фиктивные медицинские документы для матери. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

По данным следствия, в августе 2025 года мужчина обратился к обвиняемой с просьбой подготовить документы о необходимости ухода за его матерью. Это позволило бы ему получить отсрочку от военной службы и выехать за границу.

Для реализации схемы организатор привлекла врача одного из муниципальных медицинских учреждений Киева. Врач, не осматривая пациентку, оформил необходимые диагнозы, на основании которых врачебно-консультативная комиссия подтвердила потребность матери в уходе.

За услуги организатор получила 3 500 долларов. После получения денег ее задержали, а дело направлено в суд. Досудебное расследование продолжается.

