За $3500 встановили жінці діагнози, щоб син оформив догляд та виїхав за кордон – у Києві судитимуть організаторку схеми та лікаря

Організаторка схеми та лікар комунальної лікарні допомогли чоловіку отримати фальшиві документи про догляд за матір’ю, справу вже передано до суду.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно організаторки протиправної схеми та лікаря, які допомогли чоловіку оформити фіктивні медичні документи для матері. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, у серпні 2025 року чоловік звернувся до обвинуваченої з проханням підготувати документи про необхідність догляду за його матір’ю. Це дозволило б йому отримати відстрочку від військової служби та виїхати за кордон.

Для реалізації схеми організаторка залучила лікаря одного з комунальних медичних закладів Києва. Лікар, не оглядаючи пацієнтку, оформив необхідні діагнози, на підставі яких лікарсько-консультативна комісія підтвердила потребу матері у догляді.

За послуги організаторка отримала 3 500 доларів. Після отримання грошей її затримали, а справу скеровано до суду. Досудове розслідування триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.