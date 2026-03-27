За $3500 встановили жінці діагнози, щоб син оформив догляд та виїхав за кордон – у Києві судитимуть організаторку схеми та лікаря
У Києві прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно організаторки протиправної схеми та лікаря, які допомогли чоловіку оформити фіктивні медичні документи для матері. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.
За даними слідства, у серпні 2025 року чоловік звернувся до обвинуваченої з проханням підготувати документи про необхідність догляду за його матір’ю. Це дозволило б йому отримати відстрочку від військової служби та виїхати за кордон.
Для реалізації схеми організаторка залучила лікаря одного з комунальних медичних закладів Києва. Лікар, не оглядаючи пацієнтку, оформив необхідні діагнози, на підставі яких лікарсько-консультативна комісія підтвердила потребу матері у догляді.
За послуги організаторка отримала 3 500 доларів. Після отримання грошей її затримали, а справу скеровано до суду. Досудове розслідування триває.
