Схема на 1,5 миллиона гривен: на Прикарпатье медики вносили фиктивные данные о лечении новорожденных

Правоохранители сообщили о подозрении бывшей директору медучреждения.

На Прикарпатье правоохранители разоблачили схему безосновательного получения бюджетных средств должностными лицами одного из медицинских учреждений областного центра. Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области.

По данным следствия, в течение 2023–2024 годов в электронную систему здравоохранения вносились ложные сведения о якобы оказании медицинской помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях. В результате таких действий Национальная служба здоровья безосновательно перечислила учреждению более 1,5 миллиона гривен.

В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица коммунального некоммерческого предприятия «Городской клинический перинатальный центр Ивано-Франковского городского совета» искусственно завышали показатели оказанных медицинских услуг. В частности, в электронную систему здравоохранения вносили недостоверную информацию о новорожденных, указывая, что младенцы якобы нуждались в лечении в сложных неонатальных случаях, хотя фактически такая медицинская помощь им не предоставлялась.

По данным следствия, бывшая директор учреждения, используя служебное положение, организовала формирование, согласование и подачу в Национальную службу здоровья Украины заведомо ложных отчетов об объеме оказанных медицинских услуг.

Речь идет о 48 фиктивно внесенных сложных неонатальных случаях, которые стали основанием для начисления и выплаты бюджетных средств по соответствующему пакету медицинских гарантий.

Следователи сообщили фигурантке о подозрении. Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде залога в размере 600 тысяч гривен.

