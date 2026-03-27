  1. В Украине

Схема на 1,5 миллиона гривен: на Прикарпатье медики вносили фиктивные данные о лечении новорожденных

15:19, 27 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правоохранители сообщили о подозрении бывшей директору медучреждения.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Прикарпатье правоохранители разоблачили схему безосновательного получения бюджетных средств должностными лицами одного из медицинских учреждений областного центра. Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным следствия, в течение 2023–2024 годов в электронную систему здравоохранения вносились ложные сведения о якобы оказании медицинской помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях. В результате таких действий Национальная служба здоровья безосновательно перечислила учреждению более 1,5 миллиона гривен.

В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица коммунального некоммерческого предприятия «Городской клинический перинатальный центр Ивано-Франковского городского совета» искусственно завышали показатели оказанных медицинских услуг. В частности, в электронную систему здравоохранения вносили недостоверную информацию о новорожденных, указывая, что младенцы якобы нуждались в лечении в сложных неонатальных случаях, хотя фактически такая медицинская помощь им не предоставлялась.

По данным следствия, бывшая директор учреждения, используя служебное положение, организовала формирование, согласование и подачу в Национальную службу здоровья Украины заведомо ложных отчетов об объеме оказанных медицинских услуг.

Речь идет о 48 фиктивно внесенных сложных неонатальных случаях, которые стали основанием для начисления и выплаты бюджетных средств по соответствующему пакету медицинских гарантий.

Следователи сообщили фигурантке о подозрении. Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде залога в размере 600 тысяч гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция

Читайте также

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]