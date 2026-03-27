Схема на 1,5 мільйона гривень: На Прикарпатті медики вносили фіктивні дані про лікування немовлят

Правоохоронці повідомили про підозру колишній директорці медзакладу.

На Прикарпатті правоохоронці викрили схему безпідставного отримання бюджетних коштів службовими особами одного з медичних закладів обласного центру. Про це повідомила поліція Івано-Франківської області.

За даними слідства, упродовж 2023–2024 років до електронної системи охорони здоров’я вносили неправдиві відомості про нібито надання медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках. Унаслідок таких дій Національна служба здоров’я безпідставно перерахувала закладу понад 1,5 мільйона гривень.

У ході досудового розслідування було встановлено, що службові особи Комунального некомерційного підприємства «Міський клінічний перинатальний центр Івано-Франківської міської ради» штучно завищували показники наданих медичних послуг. Зокрема, до електронної системи охорони здоров’я вносили недостовірну інформацію щодо новонароджених, зазначаючи, що немовлята нібито потребували лікування у складних неонатальних випадках, хоча фактично така медична допомога їм не надавалася.

За даними слідства, колишня директорка закладу, використовуючи службове становище, організувала формування, погодження та подання до Національної служби здоров’я України завідомо неправдивих звітів про обсяг наданих медичних послуг.

Йдеться про 48 фіктивно внесених складних неонатальних випадків, які стали підставою для нарахування та виплати бюджетних коштів за відповідним пакетом медичних гарантій.

Слідчі повідомили фігурантці про підозру. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 600 тисяч гривень.

