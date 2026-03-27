В Киевском университете культуры разоблачили схему растраты средств — добавляли «лишних» студентов

Правоохранители разоблачили вероятную схему растраты бюджетных средств в особо крупных размерах в Киевском университете культуры. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, должностные лица университета в сговоре с должностными лицами Миносвиты организовали механизм незаконного завладения государственными средствами, выделенными в рамках программы подготовки кадров учреждениями высшего образования.

Речь идет о финансировании по бюджетной программе «Подготовка кадров учреждениями высшего образования и обеспечение деятельности их баз практики». В течение 2022–2023 годов на счета университета было направлено около 760 млн грн из государственного бюджета.

Следствие установило, что объемы финансирования определялись на основании данных о количестве студентов, научных соискателей и штатных работников.

В то же время, по версии правоохранителей, в официальные документы могли вносить недостоверные сведения относительно контингента и научно-педагогического состава, что позволяло искусственно увеличивать финансирование.

Отдельно проверяется информация о возможном включении в отчетность лиц, которые фактически принадлежали к частному учебному заведению и не имели права участвовать в соответствующей бюджетной программе.

По предварительным оценкам, государству причинен ущерб в особо крупных размерах.

В рамках досудебного расследования правоохранители провели более 20 обысков по местам проживания фигурантов, а также в помещениях университета.

Во время следственных действий изъяты мобильные телефоны, жесткие диски и печати предприятий, которые могут содержать доказательства противоправной деятельности.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства возможного преступления и круг причастных лиц.

По данным СМИ, Михаил Поплавский не задержан, подозрение ему не объявляли. Речь идет о проведении обысков у бывшего ректора.

