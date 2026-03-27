  В Украине

В Киевском университете культуры разоблачили схему растраты средств — добавляли «лишних» студентов

13:22, 27 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
По данным следствия, речь идет о финансировании по государственной программе подготовки кадров.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители разоблачили вероятную схему растраты бюджетных средств в особо крупных размерах в Киевском университете культуры. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным следствия, должностные лица университета в сговоре с должностными лицами Миносвиты организовали механизм незаконного завладения государственными средствами, выделенными в рамках программы подготовки кадров учреждениями высшего образования.

Речь идет о финансировании по бюджетной программе «Подготовка кадров учреждениями высшего образования и обеспечение деятельности их баз практики». В течение 2022–2023 годов на счета университета было направлено около 760 млн грн из государственного бюджета.

Следствие установило, что объемы финансирования определялись на основании данных о количестве студентов, научных соискателей и штатных работников.

В то же время, по версии правоохранителей, в официальные документы могли вносить недостоверные сведения относительно контингента и научно-педагогического состава, что позволяло искусственно увеличивать финансирование.

Отдельно проверяется информация о возможном включении в отчетность лиц, которые фактически принадлежали к частному учебному заведению и не имели права участвовать в соответствующей бюджетной программе.

По предварительным оценкам, государству причинен ущерб в особо крупных размерах.

В рамках досудебного расследования правоохранители провели более 20 обысков по местам проживания фигурантов, а также в помещениях университета.

Во время следственных действий изъяты мобильные телефоны, жесткие диски и печати предприятий, которые могут содержать доказательства противоправной деятельности.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства возможного преступления и круг причастных лиц.

По данным СМИ, Михаил Поплавский не задержан, подозрение ему не объявляли. Речь идет о проведении обысков у бывшего ректора.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ОГП прокуратура Киев

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]