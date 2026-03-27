У Київському університеті культури викрили схему розтрати коштів — додавали «зайвих» студентів

За даними слідства, йдеться про фінансування за державною програмою підготовки кадрів.

Правоохоронці викрили ймовірну схему розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах у Київському університеті культури. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, службові особи університету у змові з посадовцями Міносвіти організували механізм незаконного заволодіння державними коштами, виділеними в межах програми підготовки кадрів закладами вищої освіти.

Йдеться про фінансування за бюджетною програмою «Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики». Упродовж 2022–2023 років на рахунки університету було спрямовано близько 760 млн грн із державного бюджету.

Слідство встановило, що обсяги фінансування визначалися на підставі даних про кількість студентів, наукових здобувачів і штат працівників.

Водночас, за версією правоохоронців, до офіційних документів могли вносити недостовірні відомості щодо контингенту та науково-педагогічного складу, що дозволяло штучно збільшувати фінансування.

Окремо перевіряють інформацію про можливе включення до звітності осіб, які фактично належали до приватного навчального закладу й не мали права брати участь у відповідній бюджетній програмі.

За попередніми оцінками, державі завдано шкоди в особливо великих розмірах.

У межах досудового розслідування правоохоронці провели понад 20 обшуків за місцями проживання фігурантів та у приміщеннях університету.

Під час слідчих дій вилучили мобільні телефони, жорсткі диски та печатки підприємств, які можуть містити докази протиправної діяльності.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини можливого злочину та коло причетних осіб.

За даними ЗМІ, Михайло Поплавський не затриманий, підозру йому не оголошували. Наразі йдеться про проведення обшуків у колишнього ректора.

