Когда могут отказать в оформлении паспорта гражданина Украины
В Государственной миграционной службе Украины напомнили об обязанности граждан получить паспорт и назвали основания для отказа в его оформлении.
Как отметили в Миграционной службе Днепропетровской области, каждый гражданин Украины, достигший 14-летнего возраста, обязан оформить паспорт гражданина Украины.
В то же время законодательством предусмотрен ряд оснований, при которых в предоставлении этой услуги могут отказать. В частности, это возможно в случае:
- отсутствия гражданства Украины;
- обращения лица, не достигшего 14 лет, либо его представителя без надлежащего подтверждения полномочий;
- подачи неполного пакета документов или необходимой информации;
- несоответствия данных, полученных из государственных реестров, информации, предоставленной заявителем;
- невозможности установить личность по результатам соответствующей процедуры.
В ведомстве подчеркивают, что паспорт гражданина Украины является основным документом, удостоверяющим личность.
Напомним, что физические лица обязаны уведомлять налоговые органы об изменении персональных данных, которые вносятся в учетную карточку налогоплательщика. Речь идет, в частности, об изменении фамилии, места проживания или других идентификационных данных.
