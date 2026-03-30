  1. В Украине

Когда могут отказать в оформлении паспорта гражданина Украины

10:18, 30 марта 2026
Кто обязан получить паспорт и когда могут отказать.
В Государственной миграционной службе Украины напомнили об обязанности граждан получить паспорт и назвали основания для отказа в его оформлении.

Как отметили в Миграционной службе Днепропетровской области, каждый гражданин Украины, достигший 14-летнего возраста, обязан оформить паспорт гражданина Украины.

В то же время законодательством предусмотрен ряд оснований, при которых в предоставлении этой услуги могут отказать. В частности, это возможно в случае:

  • отсутствия гражданства Украины;
  • обращения лица, не достигшего 14 лет, либо его представителя без надлежащего подтверждения полномочий;
  • подачи неполного пакета документов или необходимой информации;
  • несоответствия данных, полученных из государственных реестров, информации, предоставленной заявителем;
  • невозможности установить личность по результатам соответствующей процедуры.

В ведомстве подчеркивают, что паспорт гражданина Украины является основным документом, удостоверяющим личность.

Напомним, что физические лица обязаны уведомлять налоговые органы об изменении персональных данных, которые вносятся в учетную карточку налогоплательщика. Речь идет, в частности, об изменении фамилии, места проживания или других идентификационных данных.

паспорт Украина Госмиграционная служба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Миллионы на бумаге, нули — на счету: суд в Сумах удовлетворил иск агрофирмы против РФ

Решение о возмещении убытков принято, но реальные выплаты – под вопросом

Рада планирует привлечь донорскую поддержку для доплат должностным лицам в размере до 50%

В парламенте рассматривают изменения, которые позволят стимулировать работу должностных лиц с международными проектами через дополнительные выплаты.

Большая Палата Суда справедливости признала маркетплейсы ответственными за контент пользователей

Европейский суд признал онлайн-операторов ответственными за обработку персональной информации — включая фотографии, которые могут загружать анонимные пользователи.

В Раде обсуждают возможность запрета сноса МАФов и киосков: чем это обосновано

Законопроект Галины Третьяковой передает право решать судьбу МАФов судам, запрещая местным властям действовать по своему усмотрению.

Парламентарии предлагают внедрить в Украине семейное предпринимательство и признать его отдельной формой занятости

В парламенте считают, что семейное предпринимательство будет способствовать восстановлению и развитию экономического и человеческого потенциалов страны в послевоенный период.

