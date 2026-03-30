Когда могут отказать в оформлении паспорта гражданина Украины

Кто обязан получить паспорт и когда могут отказать.

В Государственной миграционной службе Украины напомнили об обязанности граждан получить паспорт и назвали основания для отказа в его оформлении.

Как отметили в Миграционной службе Днепропетровской области, каждый гражданин Украины, достигший 14-летнего возраста, обязан оформить паспорт гражданина Украины.

В то же время законодательством предусмотрен ряд оснований, при которых в предоставлении этой услуги могут отказать. В частности, это возможно в случае:

отсутствия гражданства Украины;

обращения лица, не достигшего 14 лет, либо его представителя без надлежащего подтверждения полномочий;

подачи неполного пакета документов или необходимой информации;

несоответствия данных, полученных из государственных реестров, информации, предоставленной заявителем;

невозможности установить личность по результатам соответствующей процедуры.

В ведомстве подчеркивают, что паспорт гражданина Украины является основным документом, удостоверяющим личность.

Напомним, что физические лица обязаны уведомлять налоговые органы об изменении персональных данных, которые вносятся в учетную карточку налогоплательщика. Речь идет, в частности, об изменении фамилии, места проживания или других идентификационных данных.

