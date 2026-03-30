  1. В Украине

Отпуск по закону: когда его переносят и что запрещено работодателю

20:32, 30 марта 2026
Трудовое законодательство не предусматривает отмену отпуска — возможен только его перенос в определенных законом случаях.
В Федерации профсоюзов Украины поясняют, что трудовое законодательство не предусматривает такого понятия, как «отмена отпуска» — речь идет исключительно о его переносе. При этом работодатель не имеет права самостоятельно изменять сроки ежегодного отпуска без согласия работника.

Перенос отпуска возможен как по инициативе самого работника, так и работодателя, а также по другим основаниям, предусмотренным законодательством.

Согласно статье 11 Закона Украины «Об отпусках» от 15 ноября 1996 года №504/96-ВР, ежегодный отпуск обязательно переносится на другой период по требованию работника в следующих случаях:

  • нарушения работодателем или уполномоченным им органом срока письменного уведомления работника о времени предоставления отпуска (ч. 11 ст. 10 Закона №504);
  • несвоевременной выплаты работодателем или уполномоченным им органом заработной платы за время ежегодного отпуска (ч. 1 ст. 21 Закона №504).

Ежегодный отпуск должен быть перенесён на другой период или продлён в случае:

  • временной нетрудоспособности работника, подтверждённой в установленном порядке;
  • выполнения работником государственных или общественных обязанностей, если согласно законодательству он подлежит освобождению на этот период от основной работы с сохранением заработной платы;
  • наступления отпуска в связи с беременностью и родами;
  • совпадения ежегодного отпуска с учебным отпуском;
  • установления в соответствии с Законом Украины от 26.01.2022 №2010-IX «О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооружённой агрессии против Украины, и членов их семей» факта лишения работника личной свободы вследствие вооружённой агрессии против Украины.

Ежегодный отпуск по инициативе работодателя может быть перенесён только в исключительных случаях — при наличии письменного согласия работника и по согласованию с профсоюзом либо иным представительным органом трудового коллектива. Это допускается, если предоставление отпуска в ранее установленный срок может негативно повлиять на нормальную работу предприятия. При этом обязательным условием является использование работником не менее 24 календарных дней отпуска в текущем рабочем году.

После переноса новые сроки отпуска определяются по взаимному соглашению между работником и работодателем. Если причины, из-за которых отпуск был перенесён, возникли уже во время его использования, неиспользованная часть отпуска предоставляется после их устранения либо, по согласованию сторон, переносится на другой период с соблюдением требований законодательства.

В то же время закон запрещает не предоставлять ежегодный отпуск полной продолжительности два года подряд, а также оставлять без отпуска в течение рабочего года лиц младше 18 лет и работников, имеющих право на дополнительные отпуска за вредные и тяжёлые условия труда или особый характер работы.

Однако в период действия военного положения эти ограничения временно не применяются. Это означает, что допускается непредоставление ежегодного отпуска полной продолжительности два года подряд, а также возможны отклонения в отношении предоставления отпусков несовершеннолетним и работникам с вредными условиями труда.

Кроме того, во время военного положения не действует требование обязательного использования неиспользованной части отпуска до конца рабочего года или не позднее чем через 12 месяцев после его окончания.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Заявление о преступлении может быть официальным документом, если выступает предметом преступления — позиция ВС

Верховный Суд указал, что заявление о преступлении может признаваться официальным документом в уголовно-правовом значении, если оно выступает предметом преступления, а не только процессуальным основанием для начала расследования.

Маркетплейсы будут ежегодно отчитываться о каждом продавце: правительство одобрило законопроект

Кабмин поддержал проект об автоматическом обмене налоговой информацией о доходах через цифровые платформы.

В Украине введут институт Национального докладчика: кто это и какая зарплата у сотрудников его службы

Кто такой Национальный докладчик и какие у него будут  функции и полномочия.

Военный сбор в 5% будет действовать ещё три года после военного положения: правительство поддержало изменения

Документ предусматривает сохранение ставки военного сбора на уровне 5% и введение переходного периода сроком на три года после отмены военного положения.

Стартовало обсуждение нового порядка выплат по судебным решениям пенсий и ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке

Государство ищет новый механизм выплат по судебным решениям в условиях дефицита средств.

