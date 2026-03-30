  В Украине

Схема растраты средств в КУК – Лисовой заявил, что фигуранты дела в МОН не работают

12:24, 30 марта 2026
Министр образования заявил, что чиновники, подозреваемые в присвоении средств, не входили в его команду и в настоящее время не работают в МОН.
Министр образования и науки Оксен Лесовой сообщил, что чиновники, фигурирующие в деле о возможном присвоении государственных средств в Киевском университете культуры, не входили в его команду и в настоящее время не работают в министерстве.

«Нетерпимость к коррупции — базовый принцип для меня и людей, которых я пригласил в команду, заняв пост министра. Я верю в то, что обеспечение добросовестности, прозрачности и конкурентности — это первоочередной и необходимый шаг для дальнейших качественных изменений в образовании», — отметил Лисовый.

Он отметил, что в 2024 году Министерство образования и науки выявило одну из схем, которая могла приводить к растрате средств, предусмотренных на финансирование высшего образования, после чего все материалы были переданы правоохранительным органам.

В то же время он подчеркнул, что эти люди не являются и не были частью его команды: «Чтобы снять все вопросы, подчеркну: люди, которые могли быть причастны к этим решениям, не являются и никогда не были частью новой команды и на сегодняшний день не работают в Министерстве».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», правоохранительные органы раскрыли предполагаемую схему растраты бюджетных средств в особо крупных размерах в Киевском университете культуры. По данным Офиса генпрокурора, должностные лица университета в сговоре с чиновниками Минобразования организовали механизм незаконного завладения государственными средствами, выделенными в рамках программы подготовки кадров высшими учебными заведениями.

Речь идет о финансировании по бюджетной программе «Подготовка кадров высшими учебными заведениями и обеспечение деятельности их практических баз». В течение 2022–2023 годов на счета университета было направлено около 760 млн грн из государственного бюджета.

Следствие установило, что объемы финансирования определялись на основании данных о количестве студентов, соискателей научных степеней и штате сотрудников.

В то же время, по версии правоохранителей, в официальные документы могли вносить недостоверные сведения о контингенте и научно-педагогическом составе, что позволяло искусственно увеличивать финансирование.

Отдельно проверяют информацию о возможном включении в отчетность лиц, которые фактически принадлежали к частному учебному заведению и не имели права участвовать в соответствующей бюджетной программе.

