Из-за войны и политики Трампа фокус расширения ЕС смещается: как это может повлиять на Украину

Фокус расширения ЕС смещается с экономики на гарантии безопасности.

Европейский Союз все больше привлекает потенциальных членов не экономическими выгодами, а гарантиями безопасности на фоне глобальной нестабильности. Об этом сообщает POLITICO со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.

Как отмечается, если ранее страны стремились вступить в ЕС для повышения уровня жизни и экономического развития, то теперь ключевым фактором становится безопасность. Изменения в мировом порядке, в частности полномасштабная война России против Украины и политика США после возвращения Дональда Трампа к власти, заставляют государства пересматривать свои приоритеты.

По словам еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кош, страны, не входящие в ЕС, все больше осознают, что членство в блоке означает не только экономические преимущества, но и дополнительный уровень защиты.

«Теперь мы видим, что те, кто находится вне ЕС, все больше осознают: в мире конкурирующих влияний место за столом в ЕС также предлагает усиленную безопасность и защиту», — сказала Марта Кош в разговоре с POLITICO.

Среди государств, которые вновь проявляют интерес к вступлению, называют Исландию и Норвегию. В частности, Исландия уже активизировала подготовку к референдуму о возобновлении переговоров о вступлении.

В то же время в самом ЕС более благосклонно относятся к возможному присоединению экономически развитых стран, чем к государствам-кандидатам с более слабой экономикой, таким как Украина, Молдова или страны Балкан. Это объясняется, в частности, и финансовыми факторами.

«Мы не хотим еще одной Венгрии или Словакии», — сказал один из дипломатов, близкий к обсуждениям по принятию новых членов в блок. «Мы не знаем, что произойдет в этих новых странах через 10 или 15 лет. И тогда мы можем застрять с еще одним [премьер-министром Венгрии Виктором] Орбаном».

На этом фоне все большее значение приобретает компонент безопасности ЕС. Наряду с НАТО, Союз предлагает собственные механизмы взаимной обороны, в частности статью 42.7 Договора ЕС.

Норвегия подала заявку на вступление в ЕС в 1992 году, но отклонила членство на референдуме два года спустя. Хотя большинство норвежцев до сих пор не поддерживает членство в ЕС, лагерь «за» растет в течение последних 18 месяцев.

Исландия подала заявку на членство в ЕС в 2009 году на фоне финансового кризиса, но заморозила переговоры в 2013 году из-за спора о рыболовной политике и изменения экономических обстоятельств. Заявка была отозвана в 2015 году.

Гренландия присоединилась к предшественнику ЕС в 1973 году как часть Королевства Дания, но вышла в 1985 году после получения права на самоуправление, также из-за спора о рыболовной политике.

Как бы странно это ни звучало, есть также Канада. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро и президент Финляндии Александр Стубб оба предлагали, чтобы Канада рассмотрела возможность вступления в ЕС. Хотя премьер-министр Канады Марк Карни отверг эту идею, Оттава сближается с Европой в торговле и другими способами.

Также, как пишет POLITICO, Великобритания, которая проголосовала за выход из ЕС в 2016 году, пытается перезапустить свои отношения с блоком после Brexit. После того как в 2024 году избиратели выбрали центристско-левое правительство, британские и европейские чиновники обсуждают углубление партнерства. Хотя в ближайшее время нет перспектив возвращения Великобритании в ЕС, готовность премьер-министра Кира Стармера работать с лидерами Франции и Германии над внешнеполитическими вызовами свидетельствует о том, что Британия и Европа остаются естественными союзниками в вопросах обороны.

