«Пусть Россия сдается, мы не сдадимся» — Зеленский настаивает на трехсторонней встрече

13:18, 30 марта 2026
Владимир Зеленский заявил, что переговоры по вопросам безопасности продолжаются, тупика нет.
«Пусть Россия сдается, мы не сдадимся» — Зеленский настаивает на трехсторонней встрече
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры по вопросам безопасности и урегулирования конфликта не зашли в тупик и требуют продолжения дипломатического процесса.

По словам Зеленского, ситуация не предполагает пассивной позиции: «Я не считаю, что у нас есть тупик. Тупик, после которого, что нам всем делать? Сдаться, расслабиться? Пусть Россия сдается, мы не будем. Мы должны организовать трехстороннюю встречу и должны идти дальше по дипломатическому пути», – сказал Президент журналистам.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина готова к мирным переговорам где угодно, кроме России и Беларуси.

