На Житомирщине провели спецоперацию по спасению бобров: фото
22:54, 31 марта 2026
Спасатели спасли двух бобров, которые попали в ловушку.
В городе Андрушевка Бердичевского района спасатели вытащили из ловушки двух бобров, оказавшихся между шлюзом и дамбой.
Как сообщили в ГСЧС, животных заметил местный рыбак и обратился за помощью. Бобры находились на глубине около 5 метров и не могли самостоятельно выбраться.
К операции привлекли спасателей и ветеринара. С помощью лестницы специалисты спустились к животным, после чего осторожно подняли их на поверхность.
Спасенных, но истощенных бобров передали ветеринару для осмотра и оказания необходимой помощи.
