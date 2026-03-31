На Житомирщине провели спецоперацию по спасению бобров: фото

Спасатели спасли двух бобров, которые попали в ловушку.

В городе Андрушевка Бердичевского района спасатели вытащили из ловушки двух бобров, оказавшихся между шлюзом и дамбой.

Как сообщили в ГСЧС, животных заметил местный рыбак и обратился за помощью. Бобры находились на глубине около 5 метров и не могли самостоятельно выбраться.

К операции привлекли спасателей и ветеринара. С помощью лестницы специалисты спустились к животным, после чего осторожно подняли их на поверхность.

Спасенных, но истощенных бобров передали ветеринару для осмотра и оказания необходимой помощи.

