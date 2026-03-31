Моббинг на работе: что это такое и как защитить свои права

Херсонский апелляционный суд объяснил, что такое мобинг на работе, каковы его признаки и как защитить свои права работникам.

В сфере труда всё больше внимания требует проблема моббинга — то есть травли на работе. На этом акцентирует внимание Херсонский апелляционный суд, подчеркивая важность защиты трудовых прав граждан.

Закон чётко определяет, что такое моббинг. В соответствии со статьёй 2-2 Кодекса законов о труде Украины, это систематические и умышленные действия или бездействие со стороны работодателя либо коллег, направленные на унижение чести и достоинства работника или наносящие вред его деловой репутации.

Такие действия могут проявляться по-разному: от психологического давления до игнорирования или создания невыносимых условий труда. Часто целью является заставить человека уволиться, изменить условия работы или вытеснить его из коллектива.

Формы проявления:

угрозы, насмешки, клевета, унизительные замечания;

изоляция (неприглашение на совещания, препятствование работе, перенос рабочего места);неравная оплата за равный труд;

ограничение карьерного роста или обучения.

Закон чётко разграничивает моббинг и законные действия работодателя (изменение должности, оплаты или места работы в соответствии с КЗоТ). Если действия разовые или обоснованные — это не травля.

Последствия моббинга: почему это не «мелочь»

Жертва моббинга часто сталкивается с тревогой, депрессией, снижением продуктивности, а иногда — с тяжёлыми соматическими заболеваниями. Для работодателя это риск штрафов, судебных исков и потери репутации. Для коллектива — токсичная атмосфера, разрушающая командную работу.

Нормативная база: что говорит закон

С 11 декабря 2022 года в Украине действует комплексный правовой механизм противодействия моббингу (Закон Украины № 2759-IX от 16.11.2022 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения и противодействия моббингу (травле)»).

Ключевые нормы:

Статья 5-1 КЗоТ — гарантирует работнику защиту от дискриминации, моббинга, предвзятого отношения и унижения чести и достоинства.

Статья 2-2 КЗоТ — запрещает моббинг и даёт его юридическое определение.

Статья 173-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях — устанавливает ответственность: штраф от 850 до 1700 грн (или общественные работы 20–30 часов) для граждан; для должностных лиц и ФОП — от 1700 до 3400 грн (или 30–40 часов). Повторное нарушение или действия группой лиц — штрафы существенно возрастают (до 6800 грн).

Статьи 141 и 158 КЗоТ — обязывают работодателя принимать меры: проводить обучение, профилактику рисков, обеспечивать психическое здоровье работников.

Коллективные договоры теперь обязательно должны содержать раздел о предотвращении моббинга.

Директива ЕС 89/391/ЕЭС — устанавливает стандарты безопасной рабочей среды.

Как защитить свои права: практические шаги

Если вы стали жертвой:

фиксируйте всё: даты, свидетелей, скриншоты, медицинские справки;

обратитесь к работодателю (в письменной форме) с требованием прекратить нарушения;

подайте жалобу в территориальный орган Гоструда (бесплатно и оперативно);

обратитесь в суд — для взыскания морального вреда (ст. 237-1 КЗоТ), признания факта моббинга или даже расторжения договора по ст. 38 КЗоТ с выплатой не менее трёхмесячного заработка;

при необходимости — обратитесь в профсоюз или за бесплатной правовой помощью.

Работодатель, который не принимает меры, рискует сам стать ответчиком.

Судебная перспектива

Суды Украины уже формируют практику рассмотрения дел о моббинге. При этом оценивается не просто факт конфликта, а наличие системного психологического давления, приведшего к негативным последствиям для работника.

Моббинг — это не «обычный конфликт», а нарушение трудовых прав человека. Законодательство Украины предоставляет реальные механизмы защиты, однако эффективность их применения во многом зависит от надлежащей фиксации фактов и активной позиции самого работника.

