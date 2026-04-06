Как военнослужащему вернуться из СЗЧ — разъяснение ТЦК

Если военный решил вернуться после самовольного оставления части, он может обратиться в подразделения Военной службы правопорядка.

Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки объяснил, как военнослужащему вернуться из СЗЧ.

Куда обращаться и что делать?

Если военнослужащий решил вернуться после самовольного оставления части, он может обратиться в подразделения Военной службы правопорядка (ВСП) ВСУ:

Центрального управления ВСП в Киеве и области

территориальных управлений и зональных отделов

В ВСП предоставят информацию о батальонах резерва и оформят предписание для дальнейшего прохождения службы.

Также можно самостоятельно прибыть в такой батальон, предварительно узнав перечень в ВСП.

Можно ли вернуться через “Армия+”?

Да, этот вариант доступен.

Военнослужащий подает рапорт через приложение, после чего ВСП:

связывается с ним

проверяет документы

организует направление в батальон резерва

После подтверждения есть 24 часа, чтобы прибыть в ВСП, получить предписание и отправиться в часть.

В резерве военнослужащий официально зачисляется в личный состав.

Можно ли выбрать конкретную часть?

Да, при наличии рекомендательного письма от боевой бригады это возможно.

Но приоритет — укомплектование боевых подразделений, поэтому окончательное решение принимается с учетом потребностей ВСУ.

Что происходит после прибытия?

Командир батальона резерва:

в течение 3 суток включает военнослужащего в списки

определяет задачи

проверяет информацию через правоохранительные органы

Также уведомляется предыдущая воинская часть о возвращении военнослужащего.

Есть ли освобождение от уголовной ответственности?

Возможно, если:

это первый случай СЗЧ во время военного положения

военнослужащий хочет вернуться к службе

Для этого нужно:

написать рапорт

получить согласие командира

подать ходатайство следователю, прокурору или в суд

Решение принимает суд.

Что взять с собой?

Рекомендуется иметь:

военные документы

рекомендательное письмо (если есть)

медицинские документы и заключение ВЛК

Обеспечение после возвращения

В батальоне резерва военнослужащий становится на обеспечение:

продовольственное

медицинское

денежное

После возвращения командир предыдущей части издает приказ о восстановлении на службе.

Если есть ограничения по состоянию здоровья

Такие военнослужащие могут быть направлены:

в подразделения обеспечения

или в соответствии с рекомендациями ВЛК

В частности, возможно прохождение службы в подразделениях ТЦК и СП.

