Как военнослужащему вернуться из СЗЧ — разъяснение ТЦК
Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки объяснил, как военнослужащему вернуться из СЗЧ.
- Куда обращаться и что делать?
Если военнослужащий решил вернуться после самовольного оставления части, он может обратиться в подразделения Военной службы правопорядка (ВСП) ВСУ:
Центрального управления ВСП в Киеве и области
территориальных управлений и зональных отделов
В ВСП предоставят информацию о батальонах резерва и оформят предписание для дальнейшего прохождения службы.
Также можно самостоятельно прибыть в такой батальон, предварительно узнав перечень в ВСП.
- Можно ли вернуться через “Армия+”?
Да, этот вариант доступен.
Военнослужащий подает рапорт через приложение, после чего ВСП:
связывается с ним
проверяет документы
организует направление в батальон резерва
После подтверждения есть 24 часа, чтобы прибыть в ВСП, получить предписание и отправиться в часть.
В резерве военнослужащий официально зачисляется в личный состав.
- Можно ли выбрать конкретную часть?
Да, при наличии рекомендательного письма от боевой бригады это возможно.
Но приоритет — укомплектование боевых подразделений, поэтому окончательное решение принимается с учетом потребностей ВСУ.
- Что происходит после прибытия?
Командир батальона резерва:
- в течение 3 суток включает военнослужащего в списки
- определяет задачи
- проверяет информацию через правоохранительные органы
Также уведомляется предыдущая воинская часть о возвращении военнослужащего.
- Есть ли освобождение от уголовной ответственности?
Возможно, если:
- это первый случай СЗЧ во время военного положения
- военнослужащий хочет вернуться к службе
Для этого нужно:
- написать рапорт
- получить согласие командира
- подать ходатайство следователю, прокурору или в суд
Решение принимает суд.
- Что взять с собой?
Рекомендуется иметь:
военные документы
рекомендательное письмо (если есть)
медицинские документы и заключение ВЛК
- Обеспечение после возвращения
В батальоне резерва военнослужащий становится на обеспечение:
- продовольственное
- медицинское
- денежное
После возвращения командир предыдущей части издает приказ о восстановлении на службе.
Если есть ограничения по состоянию здоровья
Такие военнослужащие могут быть направлены:
в подразделения обеспечения
или в соответствии с рекомендациями ВЛК
В частности, возможно прохождение службы в подразделениях ТЦК и СП.
