  1. В Украине

Как военнослужащему вернуться из СЗЧ — разъяснение ТЦК

07:54, 6 апреля 2026
Если военный решил вернуться после самовольного оставления части, он может обратиться в подразделения Военной службы правопорядка.
Как военнослужащему вернуться из СЗЧ — разъяснение ТЦК
Фото: slovoidilo.ua
Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки объяснил, как военнослужащему вернуться из СЗЧ.

  1. Куда обращаться и что делать?

Если военнослужащий решил вернуться после самовольного оставления части, он может обратиться в подразделения Военной службы правопорядка (ВСП) ВСУ:

Центрального управления ВСП в Киеве и области

территориальных управлений и зональных отделов

В ВСП предоставят информацию о батальонах резерва и оформят предписание для дальнейшего прохождения службы.

Также можно самостоятельно прибыть в такой батальон, предварительно узнав перечень в ВСП.

  1. Можно ли вернуться через “Армия+”?

Да, этот вариант доступен.

Военнослужащий подает рапорт через приложение, после чего ВСП:

связывается с ним

проверяет документы

организует направление в батальон резерва

После подтверждения есть 24 часа, чтобы прибыть в ВСП, получить предписание и отправиться в часть.

В резерве военнослужащий официально зачисляется в личный состав.

  1. Можно ли выбрать конкретную часть?

Да, при наличии рекомендательного письма от боевой бригады это возможно.

Но приоритет — укомплектование боевых подразделений, поэтому окончательное решение принимается с учетом потребностей ВСУ.

  1. Что происходит после прибытия?

Командир батальона резерва:

  • в течение 3 суток включает военнослужащего в списки
  • определяет задачи
  • проверяет информацию через правоохранительные органы

Также уведомляется предыдущая воинская часть о возвращении военнослужащего.

  1. Есть ли освобождение от уголовной ответственности?

Возможно, если:

  • это первый случай СЗЧ во время военного положения
  • военнослужащий хочет вернуться к службе

Для этого нужно:

  • написать рапорт
  • получить согласие командира
  • подать ходатайство следователю, прокурору или в суд

Решение принимает суд.

  1. Что взять с собой?

Рекомендуется иметь:

военные документы

рекомендательное письмо (если есть)

медицинские документы и заключение ВЛК

  1. Обеспечение после возвращения

В батальоне резерва военнослужащий становится на обеспечение:

  • продовольственное
  • медицинское
  • денежное

После возвращения командир предыдущей части издает приказ о восстановлении на службе.

Если есть ограничения по состоянию здоровья

Такие военнослужащие могут быть направлены:

в подразделения обеспечения

или в соответствии с рекомендациями ВЛК

В частности, возможно прохождение службы в подразделениях ТЦК и СП.

ТЦК мобилизация СЗЧ

