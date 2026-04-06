  1. В Україні

Як військовослужбовцю повернутися із СЗЧ — роз’яснення ТЦК

07:54, 6 квітня 2026
Якщо військовий вирішив повернутися після самовільного залишення частини, він може звернутися до підрозділів Військової служби правопорядку.
Фото: slovoidilo.ua
Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки пояснив, як військовослужбовцю повернутися із СЗЧ.

1. Куди звертатися та що робити?

Якщо військовий вирішив повернутися після самовільного залишення частини, він може звернутися до підрозділів Військової служби правопорядку (ВСП) ЗСУ:

- Центрального управління ВСП у Києві та області

- територіальних управлінь і зональних відділів

У ВСП нададуть інформацію про батальйони резерву та оформлять припис для подальшого проходження служби.

Також можна самостійно прибути до такого батальйону, попередньо дізнавшись перелік у ВСП.

2. Чи можна повернутися через “Армія+”?

Так, цей варіант доступний.

Військовий подає рапорт через застосунок, після чого ВСП:

- зв’язується з ним

- перевіряє документи

- організовує направлення до батальйону резерву

Після підтвердження є 24 години, щоб прибути до ВСП, отримати припис і вирушити до частини.

У резерві військовий офіційно зараховується до особового складу.

3. Чи можна обрати конкретну частину?

Так, за наявності рекомендаційного листа від бойової бригади це можливо.

Але пріоритет — укомплектування бойових підрозділів, тому остаточне рішення ухвалюється з урахуванням потреб ЗСУ.

4. Що відбувається після прибуття?

Командир батальйону резерву:

- протягом 3 діб включає військового до списків

- визначає завдання

- перевіряє інформацію через правоохоронні органи

Також повідомляється попередня військова частина про повернення військового.

5. Чи є звільнення від кримінальної відповідальності?

Можливе, якщо:

- це перший випадок СЗЧ під час воєнного стану

- військовий хоче повернутися до служби

Для цього потрібно:

- написати рапорт

- отримати згоду командира

- подати клопотання до слідчого, прокурора або суду

Рішення ухвалює суд.

6. Що взяти із собою?

Рекомендується мати:

- військові документи

- рекомендаційний лист (якщо є)

- медичні документи та висновок ВЛК

7. Забезпечення після повернення

У батальйоні резерву військовий стає на забезпечення:

- харчове

- медичне

- грошове

Після повернення командир попередньої частини видає наказ про поновлення на службі.

Якщо є обмеження за станом здоров’я

Такі військові можуть бути направлені:

- у підрозділи забезпечення

- або відповідно до рекомендацій ВЛК

Зокрема, можливе проходження служби у підрозділах ТЦК та СП.

ТЦК мобілізація СЗЧ

