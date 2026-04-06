Нападение на судью Индустриального райсуда Днепра Людмилу Слюсар: полиция задержала трех подозреваемых

После нападения в центре города полиция вышла на группу мужчин в возрасте 33–36 лет.

На Днепропетровщине в ходе спецоперации правоохранители задержали подозреваемых в нападении на судью Индустриального районного суда города Днепра Людмилу Слюсар.

Как известно, нападение произошло 13 марта около 17:00 в Соборном районе города. Когда женщина вышла из авто, на нее напали трое мужчин, после чего уехали с места преступления на автомобиле. В результате нападения женщина получила телесные повреждения.

В полиции указывают, что для раскрытия преступления правоохранители провели комплекс оперативных и следственных мероприятий, в результате которых задержали лиц, причастных к нападению.

Полицейские выяснили, что нападение было связано с профессиональной деятельностью потерпевшей. Впоследствии на территории Днепропетровской и Кировоградской областей состоялись 38 санкционированных обысков по местам проживания и в транспортных средствах фигурантов.

В результате масштабной спецоперации правоохранители задержали лиц, причастных к преступлению. Это мужчины в возрасте от 33 до 36 лет.

В настоящее время задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 146 (покушение на незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 377 (угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других возможных участников преступления и его заказчиков.

Как сообщалось ранее, Генеральный прокурор Руслан Кравченко взял под личный контроль ход досудебного расследования в уголовном производстве по нападению на судью Индустриального районного суда города Днепра Людмилу Слюсар.

