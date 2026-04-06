Напад на суддю Індустріального райсуду Дніпра Людмилу Слюсар: поліція затримала трьох підозрюваних

На Дніпропетровщині в ході спецоперації правоохоронці затримали підозрюваних у нападі на суддю Індустріального районного суду міста Дніпра Людмилу Слюсар.

Як відомо, напад стався 13 березня близько 17:00 у Соборному районі міста. Коли жінка вийшла з авто, на неї напали троє чоловіків, після чого поїхали з місця злочину на автомобілі. Унаслідок нападу жінка отримала тілесні ушкодження.

У поліції вказують, що для розкриття злочину правоохоронці провели комплекс оперативних і слідчих заходів, у результаті яких затримали осіб, причетних до нападу.

Поліцейські з’ясували, що напад був пов’язаний з професійною діяльністю потерпілої. Згодом на території Дніпропетровської та Кіровоградської областей відбулися 38 санкціонованих обшуків за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів.

У результаті масштабної спецоперації правоохоронці затримали осіб, причетних до злочину. Це чоловіки віком від 33 до 36 років.

Наразі затриманим повідомили про підозру ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 146 (замах на незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 377 (погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників злочину та його замовників.

Як повідомлялося раніше, Генеральний прокурор Руслан Кравченко взяв під особистий контроль хід досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо нападу на суддю Індустріального районного суду міста Дніпра Людмилу Слюсар.

