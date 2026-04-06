  1. В Україні

Напад на суддю Індустріального райсуду Дніпра Людмилу Слюсар: поліція затримала трьох підозрюваних

12:12, 6 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Після нападу в центрі міста поліція вийшла на групу чоловіків віком 33–36 років.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Дніпропетровщині в ході спецоперації правоохоронці затримали підозрюваних у нападі на суддю Індустріального районного суду міста Дніпра Людмилу Слюсар.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як відомо, напад стався 13 березня близько 17:00 у Соборному районі міста. Коли жінка вийшла з авто, на неї напали троє чоловіків, після чого поїхали з місця злочину на автомобілі. Унаслідок нападу жінка отримала тілесні ушкодження.

У поліції вказують, що для розкриття злочину правоохоронці провели комплекс оперативних і слідчих заходів, у результаті яких затримали осіб, причетних до нападу.

Поліцейські з’ясували, що напад був пов’язаний з професійною діяльністю потерпілої. Згодом на території Дніпропетровської та Кіровоградської областей відбулися 38 санкціонованих обшуків за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів.

У результаті масштабної спецоперації правоохоронці затримали осіб, причетних до злочину. Це чоловіки віком від 33 до 36 років.

Наразі затриманим повідомили про підозру ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 146 (замах на незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 377 (погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного)  Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників злочину та його замовників.

Як повідомлялося раніше, Генеральний прокурор Руслан Кравченко взяв під особистий контроль хід досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо нападу на суддю Індустріального районного суду міста Дніпра Людмилу Слюсар.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя Національна поліція поліція напад Дніпро

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]