Сколько платят мобилизованным во время обучения и когда поступают деньги

Выплаты начинают начислять с первого дня службы, а получить их можно уже в следующем месяце.

После мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины новобранцы получают денежное обеспечение уже с первого дня прохождения базовой общевойсковой подготовки. Об этом сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП.

Отмечается, что после призыва военнослужащих направляют в учебные подразделения для прохождения базовой подготовки, которая длится 51 день. После этого предусмотрено не менее 14 дней адаптации в воинской части.

Сколько платят новобранцам

С первого дня подготовки военнослужащим начисляется денежное обеспечение. Минимальный его размер составляет 20 130 гривен и может меняться в зависимости от звания, должности и других факторов.

Выплаты осуществляются в следующем месяце после начисления. Например, если подготовка началась в апреле, первые средства поступят в мае.

Обеспечение во время службы

С начала службы военнослужащих обеспечивают формой, обувью, бельем и средствами защиты, в частности бронежилетами и шлемами. Также предусмотрено полноценное питание.

Дополнительные выплаты

После завершения подготовки и во время дальнейшей службы военнослужащие могут получать дополнительные выплаты — от 30 000 до 170 000 гривен в зависимости от условий службы и выполняемых задач.

Кроме того, после первого полного месяца службы предусмотрена денежная помощь для оздоровления.

Отпуска

Во время прохождения базовой подготовки плановый отпуск не предоставляется. Решение об отпуске после завершения обучения принимает непосредственный командир.

