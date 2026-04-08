  1. В Україні

Скільки платять мобілізованим під час навчання і коли надходять гроші

07:18, 8 квітня 2026
Виплати починають нараховувати з першого дня служби, а отримати їх можна вже наступного місяця.
Після мобілізації до лав Збройних сил України новобранці отримують грошове забезпечення вже з першого дня проходження базової загальновійськової підготовки. Про це повідомили у Полтавському обласному ТЦК та СП.

Зазначається, що після призову військових направляють до навчальних підрозділів для проходження базової підготовки, яка триває 51 день. Після цього передбачено щонайменше 14 днів адаптації у військовій частині.

Скільки платять новобранцям

Із першого дня підготовки військовослужбовцям нараховується грошове забезпечення. Мінімальний його розмір становить 20 130 гривень і може змінюватися залежно від звання, посади та інших чинників.

Виплати здійснюються у наступному місяці після нарахування. Наприклад, якщо підготовка розпочалася у квітні, перші кошти надійдуть у травні.

Забезпечення під час служби

З початку служби військовослужбовців забезпечують формою, взуттям, білизною та засобами захисту, зокрема бронежилетами і шоломами. Також передбачене повноцінне харчування.

Додаткові виплати

Після завершення підготовки та під час подальшої служби військові можуть отримувати додаткові виплати — від 30 000 до 170 000 гривень залежно від умов служби та виконуваних завдань.

Крім того, після першого повного місяця служби передбачена грошова допомога для оздоровлення.

Відпустки

Під час проходження базової підготовки планова відпустка не надається. Рішення щодо відпустки після завершення навчання ухвалює безпосередній командир.

