Почему военные идут в СЗЧ: в Офисе Президента назвали причины

Уровень СЗЧ остается стабильным, на фронте его меньше, а причиной часто является уклонение от мобилизации, пояснил Павел Палиса.

Уровень самовольного оставления части (СЗЧ) непосредственно на фронте значительно ниже, чем в учебных центрах. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса.

По его словам, каждый случай СЗЧ индивидуален, поскольку у людей разные мотивы. В то же время статистика свидетельствует, что большинство тех, кто ушел в СЗЧ, не бегут от «плохого командира».

«Значительная часть использует это как способ уклонения от мобилизации», — пояснил Палиса.

Он также отметил в интервью проекту «Радио Свобода», что в течение последних восьми месяцев в Украине наблюдается положительная динамика мобилизации, а уровень СЗЧ остается на стабильном уровне, несмотря на определенные колебания.

«СЗЧ примерно находится на том же стабильном уровне. Однако здесь есть сезонные колебания, которые влияют на эту динамику», — добавил заместитель руководителя ОП.

Добавим, что снижение мобилизационного возраста ниже 25 лет не рассматривается, заявили в Офисе Президента. По словам заместителя руководителя Офиса Президента Украины Павла Палисы, ситуация с мобилизацией улучшилась, а также не планируется изменять правила выезда для мужчин 18-23 лет.

