  1. В Украине

Почему военные идут в СЗЧ: в Офисе Президента назвали причины

10:55, 8 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Уровень СЗЧ остается стабильным, на фронте его меньше, а причиной часто является уклонение от мобилизации, пояснил Павел Палиса.
Почему военные идут в СЗЧ: в Офисе Президента назвали причины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Уровень самовольного оставления части (СЗЧ) непосредственно на фронте значительно ниже, чем в учебных центрах. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, каждый случай СЗЧ индивидуален, поскольку у людей разные мотивы. В то же время статистика свидетельствует, что большинство тех, кто ушел в СЗЧ, не бегут от «плохого командира».

«Значительная часть использует это как способ уклонения от мобилизации», — пояснил Палиса.

Он также отметил в интервью проекту «Радио Свобода», что в течение последних восьми месяцев в Украине наблюдается положительная динамика мобилизации, а уровень СЗЧ остается на стабильном уровне, несмотря на определенные колебания.

«СЗЧ примерно находится на том же стабильном уровне. Однако здесь есть сезонные колебания, которые влияют на эту динамику», — добавил заместитель руководителя ОП.

Добавим, что снижение мобилизационного возраста ниже 25 лет не рассматривается, заявили в Офисе Президента. По словам заместителя руководителя Офиса Президента Украины Павла Палисы, ситуация с мобилизацией улучшилась, а также не планируется изменять правила выезда для мужчин 18-23 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

война офис президента мобилизация СЗЧ

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]