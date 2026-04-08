Почему военные идут в СЗЧ: в Офисе Президента назвали причины
Уровень самовольного оставления части (СЗЧ) непосредственно на фронте значительно ниже, чем в учебных центрах. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса.
По его словам, каждый случай СЗЧ индивидуален, поскольку у людей разные мотивы. В то же время статистика свидетельствует, что большинство тех, кто ушел в СЗЧ, не бегут от «плохого командира».
«Значительная часть использует это как способ уклонения от мобилизации», — пояснил Палиса.
Он также отметил в интервью проекту «Радио Свобода», что в течение последних восьми месяцев в Украине наблюдается положительная динамика мобилизации, а уровень СЗЧ остается на стабильном уровне, несмотря на определенные колебания.
«СЗЧ примерно находится на том же стабильном уровне. Однако здесь есть сезонные колебания, которые влияют на эту динамику», — добавил заместитель руководителя ОП.
Добавим, что снижение мобилизационного возраста ниже 25 лет не рассматривается, заявили в Офисе Президента. По словам заместителя руководителя Офиса Президента Украины Павла Палисы, ситуация с мобилизацией улучшилась, а также не планируется изменять правила выезда для мужчин 18-23 лет.
