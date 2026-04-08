Чому військові йдуть у СЗЧ: в Офісі Президента назвали причини

Рівень СЗЧ залишається стабільним, на фронті його менше, а причиною часто є ухилення від мобілізації, пояснив Павло Паліса.

Рівень самовільного залишення частини (СЗЧ) безпосередньо на фронті є значно нижчим, ніж у навчальних центрах. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса.

За його словами, кожен випадок СЗЧ індивідуальний, адже у людей різні мотиви. Водночас статистика свідчить, що більшість тих, хто пішов у СЗЧ, не тікають від «поганого командира».

«Значна частина використовує це як спосіб уникнення мобілізації», — пояснив Паліса.

Він також зазначив у інтерв’ю проєкту «Радіо Свобода» , що протягом останніх восьми місяців в Україні спостерігається позитивна динаміка мобілізації, а рівень СЗЧ залишається на сталому рівні не дивлячись на певні коливання.

«СЗЧ приблизно знаходиться на тому ж сталому рівні. Проте тут є сезонні коливання, які впливають на цю динаміку», — додав заступник керівника ОП.

Додамо, що зниження мобілізаційного віку нижче 25 років наразі не розглядається, заявили в Офісі Президента. За словами заступника керівника Офісу Президента України Павла Паліси, ситуація з мобілізацією покращилася, а також не планується змінювати правила виїзду для чоловіків 18–23 років.

