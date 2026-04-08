Подкомитет Рады проанализировал местные бюджеты: выявил проблемы с долгами и неиспользованными средствами

Подкомитет бюджетного комитета рассмотрел отчет Счетной палаты о выполнении местных бюджетов за 2022–2024 годы, по результатам чего предоставил правительству рекомендации по усовершенствованию межбюджетных отношений и в то же время выявил несколько проблем.

Подкомитет по вопросам государственного финансового контроля и деятельности Счетной палаты Комитета по вопросам бюджета провел заседание, в ходе которого рассмотрено решение Счетной палаты от 25 ноября 2025 года № 28-6 относительно отчета о результатах анализа выполнения основных показателей местных бюджетов за 2022–2024 годы вместе с соответствующим отчетом.

В обсуждении приняли участие представители Счетной палаты, Правительства, профильных министерств и органов местного самоуправления.

По итогам рассмотрения предоставлены рекомендации Правительству по совершенствованию межбюджетных отношений, усилению контроля за использованием государственных трансфертов, проведению анализа бюджетных программ и повышению эффективности расходов. Отдельно подчеркнута важность рационального использования средств территориальных общин.

«По результатам рассмотрения предоставлены рекомендации Правительству по совершенствованию межбюджетных отношений, усилен акцент на контроле за использованием государственных трансфертов, определена необходимость анализа бюджетных программ и повышения эффективности расходов», — сообщил заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по вопросам государственного финансового контроля и деятельности Счетной палаты Игорь Молоток.

Отмечено, что в условиях военного положения особое значение приобретает эффективное использование бюджетных ресурсов, которые должны быть направлены прежде всего на обеспечение безопасности, поддержку населения и развитие общин.

Отдельное внимание уделено завершению важных проектов в общинах, увеличению доходов местных бюджетов, недопущению накопления задолженности и сокращению объемов неиспользованных средств.

В заседании также приняли участие руководство Счетной палаты, представители центральных органов исполнительной власти, в частности профильных министерств, а также руководители областных и Киевской городской государственных (военных) администраций и уполномоченные должностные лица соответствующих органов.

