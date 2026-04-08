Підкомітет Ради проаналізував місцеві бюджети: виявив проблеми з боргами та невикористаними коштами

Підкомітет бюджетного комітету розглянув звіт Рахункової палати про виконання місцевих бюджетів за 2022–2024 роки, за результатами чого надав уряду рекомендації щодо вдосконалення міжбюджетних відносин і водночас виявив кілька проблем.

Підкомітет з питань державного фінансового контролю та діяльності Рахункової палати Комітету з питань бюджету провів засідання, під час якого розглянуто рішення Рахункової палати від 25 листопада 2025 року № 28-6 щодо звіту про результати аналізу виконання основних показників місцевих бюджетів за 2022–2024 роки разом із відповідним звітом.

В обговоренні взяли участь представники Рахункової палати, Уряду, профільних міністерств та органів місцевого самоврядування.

За підсумками розгляду надано рекомендації Уряду щодо вдосконалення міжбюджетних відносин, посилення контролю за використанням державних трансфертів, проведення аналізу бюджетних програм та підвищення ефективності витрат. Окремо наголошено на важливості раціонального використання коштів територіальних громад.

“За результатами розгляду надано рекомендації Уряду щодо вдосконалення міжбюджетних відносин, посилено акцент на контролі за використанням державних трансфертів, визначено необхідність аналізу бюджетних програм та підвищення ефективності витрат”, — повідомив заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань державного фінансового контролю та діяльності Рахункової палати Ігор Молоток.

Зазначено, що в умовах воєнного стану особливого значення набуває ефективне використання бюджетних ресурсів, які мають бути спрямовані передусім на забезпечення безпеки, підтримку населення та розвиток громад.

Окрему увагу приділено завершенню важливих проєктів у громадах, збільшенню доходів місцевих бюджетів, недопущенню накопичення заборгованості та скороченню обсягів невикористаних коштів.

У засіданні також взяли участь керівництво Рахункової палати, представники центральних органів виконавчої влади, зокрема профільних міністерств, а також керівники обласних і Київської міської державних (військових) адміністрацій та уповноважені посадові особи відповідних органів.

