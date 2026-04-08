По всей Украине вводят почасовые отключения света: когда именно

В Украине 8 апреля увеличат объем мер ограничения электроснабжения. В период с 19.00 до 22.00 во всех регионах будут применены графики почасовых отключений.

Как объясняют в Укрэнерго, причина — дефицит мощности в энергосистеме из-за предыдущих российских обстрелов.

Узнать точное время и продолжительность отключений по конкретному адресу можно на официальных ресурсах операторов систем распределения (облэнерго) в регионах.

Украинцев призывают в вечерние часы максимально ограничить использование мощных электроприборов, а при подаче электроэнергии потреблять ее экономно.

