По всей Украине вводят почасовые отключения света: когда именно

15:51, 8 апреля 2026
В период с 19:00 до 22:00 будут действовать почасовые отключения света по всей стране.
В Украине 8 апреля увеличат объем мер ограничения электроснабжения. В период с 19.00 до 22.00 во всех регионах будут применены графики почасовых отключений.

Как объясняют в Укрэнерго, причина — дефицит мощности в энергосистеме из-за предыдущих российских обстрелов.

Узнать точное время и продолжительность отключений по конкретному адресу можно на официальных ресурсах операторов систем распределения (облэнерго) в регионах.

Украинцев призывают в вечерние часы максимально ограничить использование мощных электроприборов, а при подаче электроэнергии потреблять ее экономно.

