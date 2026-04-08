По всій Україні вводять погодинні відключення світла: коли саме

У період з 19:00 до 22:00 діятимуть погодинні відключення світла по всій країні.

В Україні 8 квітня збільшать обсяг заходів обмеження електропостачання. У період з 19:00 до 22:00 в усіх регіонах будуть застосовані графіки погодинних відключень.

Як пояснюють в Укренерго, причина — дефіцит потужності в енергосистемі через попередні російські обстріли.

Дізнатися точний час та тривалість відключень за конкретною адресою можна на офіційних ресурсах операторів систем розподілу (обленерго) у відповідних регіонах.

Українців закликають у вечірні години максимально обмежити використання потужних електроприладів, а під час подачі електроенергії — споживати її ощадливо.

