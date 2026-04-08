Нападение на судью Индустриального райсуда Днепра Людмилу Слюсар: суд избрал подозреваемым меры пресечения

19:21, 8 апреля 2026
Также правоохранители установили еще одного причастного к нападению.
Нападение на судью Индустриального райсуда Днепра Людмилу Слюсар: суд избрал подозреваемым меры пресечения
Нападавших на судью Индустриального райсуда Днепра Людмилу Слюсар отправлено под стражу без права внесения залога. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Так, по ходатайству прокурора Правобережной окружной прокуратуры города Днепра суд избрал меры пресечения четырем подозреваемым в нападении на судью районного суда — содержание под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток.

Также в ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий был установлен еще один причастный к указанному преступлению и уведомлен о подозрении по аналогичным статьям УК Украины.

Как сообщалось ранее, правоохранители задержали подозреваемых в нападении на судью.

Нападение произошло 13 марта в Соборном районе города. Когда женщина вышла из автомобиля, на нее напали трое мужчин, после чего уехали с места преступления на автомобиле. В результате нападения женщина получила телесные повреждения.

Полицейские установили, что нападение было связано с профессиональной деятельностью потерпевшей. Впоследствии на территории Днепропетровской и Кировоградской областей были проведены 38 санкционированных обысков по местам проживания и в транспортных средствах фигурантов.

В результате масштабной спецоперации правоохранители задержали трех лиц, причастных к преступлению. Это мужчины в возрасте от 33 до 36 лет.

