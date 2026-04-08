Напад на суддю Індустріального райсуду Дніпра Людмилу Слюсар: суд обрав підозрюваним запобіжні заходи

Також правоохоронці встановили ще одного причетного до нападу.

Нападників на суддю Індустріального райсуду Дніпра Людмилу Слюсар відправлено під варту без права внесення застави. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Так, за клопотанням прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра суд обрав запобіжні заходи чотирьом підозрюваним у нападі на суддю районного суду — тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб.

Також у ході слідчих та оперативно-розшукових заходів було встановлено ще одного причетного до вказаного злочину та повідомлено про підозру за аналогічними статтями КК України.

Напад стався 13 березня у Соборному районі міста. Коли жінка вийшла з авто, на неї напали троє чоловіків, після чого поїхали з місця злочину на автомобілі. Унаслідок нападу жінка отримала тілесні ушкодження.

Поліцейські з’ясували, що напад був пов’язаний з професійною діяльністю потерпілої. Згодом на території Дніпропетровської та Кіровоградської областей відбулися 38 санкціонованих обшуків за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів.

У результаті масштабної спецоперації правоохоронці затримали трьох осіб, причетних до злочину. Це чоловіки віком від 33 до 36 років.

