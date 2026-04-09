В одной из областей Украины на Пасху сократят комендантский час

В Хмельницкой области в ночь на Пасху сократят комендантский час - он будет действовать с 00:00 до 03:00.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Хмельницкой области в ночь на Пасху изменят продолжительность комендантского часа - она ​​будет действовать с полуночи до 03:00. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Тюрин.

По его словам, Совет обороны области поддержал сокращение комендантского часа, однако полностью его не будут отменять. Соответствующий приказ уже подписан. Такое решение позволит верующим посетить праздничные богослужения, не нарушая установленных ограничений.

Кроме того, во время встречи с духовенством региона руководитель ОВА посоветовал организовать онлайн-трансляции служб во избежание чрезмерного скопления людей в храмах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.