В одній з областей України на Великдень скоротять комендантську годину

11:30, 9 квітня 2026
У Хмельницькій області в ніч на Великдень скоротять комендантську годину — вона діятиме з 00:00 до 03:00.
колаж з відкритих джерел
У Хмельницькій області в ніч на Великдень змінять тривалість комендантської години — вона діятиме з опівночі до 03:00. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

За його словами, Рада оборони області підтримала скорочення комендантської години, проте повністю її не скасовуватимуть. Відповідний наказ уже підписано. Таке рішення дозволить вірянам відвідати святкові богослужіння, не порушуючи встановлених обмежень.

Крім того, під час зустрічі з духовенством регіону керівник ОВА порадив організувати онлайн-трансляції служб, щоб уникнути надмірного скупчення людей у храмах.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, як міста готуються до Великдня та чи змінять комендантську годину.

