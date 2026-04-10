32 украинки оказались в «розыске» в «Резерв+» — в Минобороны заявили, что исправили ошибку

12:59, 10 апреля 2026
По данным Минобороны, проблема возникла из-за технической ошибки в одном из районных ТЦК, в результате которой женщин ошибочно поставили на воинский учет, однако все такие случаи уже исправлены и взяты под контроль.
В Министерстве обороны заявили о решении вопроса со статусом «в розыске» для женщин в приложении «Резерв+».

Как сообщили в ведомстве, ситуация возникла из-за технической ошибки в одном из районных территориальных центров комплектования, из-за которой женщин ошибочно внесли в воинский учет. Всего выявили 32 таких случая.

«Со всех снят статус «в розыске» еще 2 недели назад. Штрафов никто не налагал – для этого не было причин», – отметили в Минобороны.

Также сообщается, что женщин, которые ошибочно попали в общий воинский учет, из него исключат до конца апреля.

В министерстве добавили, что меняют механизмы учета, чтобы исключить влияние человеческого фактора в будущем.

Добавим, что глава оборонного ведомства Михаил Федоров отметил, что лично разбирался в ситуации. Он сообщил, что поручил внедрить дополнительные технические меры предосторожности, чтобы исключить подобные случаи в будущем и минимизировать влияние человеческого фактора в работе ТЦК.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», медиапространство всколыхнула новость о том, что киевлянка, работающая руководителем отдела кадров и имеющая филологическое образование, случайно обнаружила себя в реестре как «солдат, художник» с отметкой о прохождении ВЛК 20-летней давности. Она была объявлена в розыск за уклонение от мобилизации. И это только верхушка айсберга, ведь судебная практика свидетельствует, что такие случаи уже случались, и такую незаконную постановку на учет женщин можно считать системной проблемой.

Поэтому в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 15116, который должен создать механизм исправления ошибок ТЦК без многомесячных судебных исков. Группа народных депутатов инициировала изменения, которые позволят женщинам, попавшим в реестр «Оберег» по ошибке, восстановить свои права по упрощенной процедуре.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Рейтинг рисков и аудит вместо штрафов: Верховная Рада установила новые правила проверок бизнеса

Закон о госнадзоре внедряет новые инструменты защиты предпринимателей, такие как остановка бизнеса только через суд и право на консультацию.

Лотерейный рынок переводят в «онлайн-контроль»: все этапы будут фиксировать в режиме реального времени

Государственное агентство ПлейСити запускает ИТ-систему контроля за лотереями

Комитет цифровой трансформации высказал замечания к законопроекту о новых стандартах экзаменов по украинскому языку

Законопроект предлагает внедрить цифровые Е-сертификаты в «Дії» с QR-кодом, которые будут иметь такую же юридическую силу, как и бумажные.

Ярослава Максименко и ремонт за 6 дней в АРМА: Госаудитслужба даст правовую оценку действиям должностных лиц агентства

Из-за подозрений в неэффективном использовании бюджетных средств деятельность АРМА под руководством Ярославы Максименко стала объектом внимания Государственной аудиторской службы.

Сроки оплаты штрафов за нарушение безопасности на транспорте увеличат

Законопроект ставит целью решение проблем при исполнении водителями постановлений о наложении штрафов и при их принудительном исполнении

