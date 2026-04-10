32 украинки оказались в «розыске» в «Резерв+» — в Минобороны заявили, что исправили ошибку

По данным Минобороны, проблема возникла из-за технической ошибки в одном из районных ТЦК, в результате которой женщин ошибочно поставили на воинский учет, однако все такие случаи уже исправлены и взяты под контроль.

В Министерстве обороны заявили о решении вопроса со статусом «в розыске» для женщин в приложении «Резерв+».

Как сообщили в ведомстве, ситуация возникла из-за технической ошибки в одном из районных территориальных центров комплектования, из-за которой женщин ошибочно внесли в воинский учет. Всего выявили 32 таких случая.

«Со всех снят статус «в розыске» еще 2 недели назад. Штрафов никто не налагал – для этого не было причин», – отметили в Минобороны.

Также сообщается, что женщин, которые ошибочно попали в общий воинский учет, из него исключат до конца апреля.

В министерстве добавили, что меняют механизмы учета, чтобы исключить влияние человеческого фактора в будущем.

Добавим, что глава оборонного ведомства Михаил Федоров отметил, что лично разбирался в ситуации. Он сообщил, что поручил внедрить дополнительные технические меры предосторожности, чтобы исключить подобные случаи в будущем и минимизировать влияние человеческого фактора в работе ТЦК.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», медиапространство всколыхнула новость о том, что киевлянка, работающая руководителем отдела кадров и имеющая филологическое образование, случайно обнаружила себя в реестре как «солдат, художник» с отметкой о прохождении ВЛК 20-летней давности. Она была объявлена в розыск за уклонение от мобилизации. И это только верхушка айсберга, ведь судебная практика свидетельствует, что такие случаи уже случались, и такую незаконную постановку на учет женщин можно считать системной проблемой.

Поэтому в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 15116, который должен создать механизм исправления ошибок ТЦК без многомесячных судебных исков. Группа народных депутатов инициировала изменения, которые позволят женщинам, попавшим в реестр «Оберег» по ошибке, восстановить свои права по упрощенной процедуре.

