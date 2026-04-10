32 українки опинилися у «розшуку» у «Резерв+» – у Міноборони заявили, що виправили помилку

За даними Міноборони, проблема виникла через технічну помилку в одному з районних ТЦК, через яку жінок помилково поставили на військовий облік, однак усі такі випадки вже виправлені та взяті під контроль.

У Міністерстві оборони заявили про вирішення питання зі статусом «в розшуку» для жінок у застосунку «Резерв+».

Як повідомили у відомстві, ситуація виникла через технічну помилку в одному з РТЦК, через яку жінок помилково внесли до військового обліку. Загалом виявили 32 таких випадки.

«Зі всіх знято статус «в розшуку» ще 2 тижні тому. Штрафів ніхто не накладав – для цього не було причин», – зазначили у Міноборони.

Також повідомляється, що жінок, які помилково потрапили до загального військового обліку, буде з нього виключено до кінця квітня.

У міністерстві додали, що змінюють механізми обліку, щоб унеможливити вплив людського фактора в майбутньому.

Додамо, очільник оборонного відомства Михайло Федоров зазначив, що особисто розбирався в ситуації. Він повідомив, що доручив запровадити додаткові технічні запобіжники, щоб унеможливити подібні випадки в майбутньому та мінімізувати вплив людського фактору в роботі ТЦК.

Як раніше писала «Судово-юридична газета» медіапростір сколихнула новина, про те, що киянка, яка працює керівником відділу кадрів і має філологічну освіту, випадково виявила себе в реєстрі як «солдат, художник» із відміткою про пройдену ВЛК 20-річної давності. ЇЇ було оголошено в розшук за ухилення від мобілізації. І це тільки верхівка айсбергу, адже судова практика свідчить, що такі випадки вже траплялися і таку незаконну постановку на облік жінок можна вважати системною проблемою.

Тож у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15116, що має створити механізм виправлення помилок ТЦК без багатомісячних судових позовів. Група народних депутатів ініціювала зміни, які дозволять жінкам, що потрапили в реєстр «Оберіг» помилково, відновити свої права за спрощеною процедурою.

