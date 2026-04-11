Женщин с ошибочными данными в реестре военнообязанных удалят до конца апреля – Минобороны

14:14, 11 апреля 2026
В Минобороны заявили, что технические ошибки носят единичный характер, а уведомления о штрафах в «Резерв+» не влекут за собой юридических последствий.
Как ранее сообщалось, 32 украинки ошибочно оказались в «розыске» в «Резерв+». Таким образом, в Минобороны заявили, что женщин, не подлежащих воинскому учету, но ошибочно внесенных в реестр «Оберег», удалят из него до конца апреля.

Сообщается, что проблема носит точечный технический характер и не является массовой.

В ведомстве подчеркивают, что уведомление о штрафе в приложении «Резерв+» в таких случаях не означает привлечение к административной ответственности и не имеет юридических последствий.

Женщинам, получившим такие уведомления, рекомендуют обратиться на правительственную горячую линию по номеру 1545 или на горячую линию Министерства обороны по номеру 1512.

Также обращение можно подать через приложение «1545».

Все ошибки в настоящее время исправляются, а случаи должны быть урегулированы до конца апреля.

Минобороны военнообязанный воинский учет военный учет женщин

