Жінок із помилковими даними у реєстрі військовозобов’язаних знімуть до кінця квітня – Міноборони

У Міноборони заявили, що технічні помилки мають поодинокий характер, а повідомлення про штрафи в «Резерв+» не тягнуть юридичних наслідків.

Як раніше повідомлялося, 32 українки помилково опинилися у «розшуку» у «Резерв+». Таким чином, у Міноборони заявили, що жінок, які не підлягають військовому обліку, але були помилково внесені до реєстру «Оберіг», знімуть із нього до кінця квітня.

Повідомляється, що проблема має точковий технічний характер і не є масовою.

У відомстві наголошують, що повідомлення про штраф у застосунку «Резерв+» у таких випадках не означає притягнення до адміністративної відповідальності та не має юридичних наслідків.

Жінкам, які отримали такі повідомлення, рекомендують звернутися на урядову гарячу лінію за номером 1545 або на гарячу лінію Міністерства оборони за номером 1512.

Також звернення можна подати через застосунок «1545».

Усі помилки наразі виправляють, а випадки мають бути врегульовані до кінця квітня.

