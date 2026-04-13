Законно ли не выплачивать деньги при увольнении без обходного письма — объяснение Гоструда

Государственная служба Украины по вопросам труда разъяснила, что работодатель не имеет права задерживать окончательный расчет с работником из-за неподписанного «обходного письма».

В ведомстве подчеркивают, что так называемое обходное письмо не предусмотрено трудовым законодательством.

Речь идет о внутреннем документе предприятий, который используется для контроля передачи имущества, например ключей, техники или спецодежды. В то же время у него нет юридической силы в вопросах выплаты средств работнику.

Согласно Кодексу законов о труде Украины, в частности статьи 116, работодатель обязан выплатить все причитающиеся суммы работнику в день увольнения.

Речь идет о:

заработной плате;

компенсации за неиспользованные отпуска;

других предусмотренных законом выплатах.

При этом исполнение этой обязанности не может зависеть от каких-либо дополнительных условий, включая подписание внутренних документов. В Гоструде подчеркивают: задержка выплат через «обходное письмо» является нарушением законодательства.

