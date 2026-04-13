Чи законно не виплачувати гроші при звільненні без обхідного листа — пояснення Держпраці

Держпраці роз’яснила, що роботодавець не має права затримувати розрахунок із працівником при звільненні через непідписаний «обхідний лист».

Державна служба України з питань праці роз’яснила, що роботодавець не має права затримувати остаточний розрахунок із працівником через непідписаний «обхідний лист».

У відомстві наголошують, що так званий обхідний лист не передбачений трудовим законодавством.

Йдеться про внутрішній документ підприємств, який використовується для контролю передачі майна — наприклад, ключів, техніки або спецодягу. Водночас він не має юридичної сили у питаннях виплати коштів працівнику.

Відповідно до Кодексу законів про працю України, зокрема статті 116, роботодавець зобов’язаний виплатити всі належні суми працівнику в день звільнення.

Йдеться про:

заробітну плату;

компенсацію за невикористані відпустки;

інші передбачені законом виплати.

При цьому виконання цього обов’язку не може залежати від будь-яких додаткових умов, зокрема підписання внутрішніх документів. У Держпраці підкреслюють: затримка виплат через «обхідний лист» є порушенням законодавства.

