  В Украине

Украина получит 134 млн евро на ремонт дорог: ратифицировано соглашение с Европейским инвестиционным банком

15:05, 14 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент подписал документ – на ремонт каких дорог Украина привлечет средства от ЕИБ.
Фото: КГГА
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский 14 апреля среди прочих документов подписал и закон 4822-ІХ. Документ ратифицирует финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком, согласно которому Украина получит 134 млн евро на ремонт критически важных экспортных маршрутов и развитие дорожной инфраструктуры.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 25 марта Верховная Рада ратифицировала соглашение с Европейским инвестиционным банком по восстановлению дорожных сетей (законопроект № 0368). За соответствующее решение проголосовали 270 народных депутатов.

Документ предусматривает привлечение займа объемом 134 млн евро, которые направят на реконструкцию экспортных маршрутов и восстановление поврежденной дорожной инфраструктуры.

По словам первого заместителя председателя парламентского Комитета по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Вадима Галайчука, речь идет о восстановлении и улучшении дорог, входящих в сеть «Пути солидарности». Это касается наиболее экономически важных западных транзитных путей, которые соединяют Украину со странами ЕС, в частности Польшей и Румынией.

Как пояснил депутат, ратификацией этого соглашения Украина завершила внутренние процедуры, необходимые для того, чтобы соглашение с Европейским инвестиционным банком вступило в законную силу и Украина получила средства для реализации ряда проектов по восстановлению и улучшению состояния украинских дорог.

«Особенно это касается тех дорог, которые входят в сеть «Пути солидарности». Именно через эти дороги обеспечивается связь между Украиной и нашими соседями, странами-членами ЕС — Польшей и Румынией», — отметил политик.

Он подчеркнул, что эти пути важны, поскольку позволяют украинскому бизнесу продолжать торговлю и наполнять государственный бюджет. Кроме того, депутат убежден, что улучшение состояния этих дорог почувствуют и те общины, через которые они проходят.

Напомним, что Кабмин утвердил порядок использования средств государственного бюджета, предусмотренных для развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования в 2026 году. Соответствующее постановление №335 правительство приняло 16 марта.

Документ определяет механизм использования средств бюджетной программы «Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования».

Общий объем финансирования в 2026 году составляет 12,86 млрд грн, из которых 12,6 млрд грн — средства общего фонда госбюджета, а 257,7 млн грн — грантовые средства международных доноров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги закон президент дороги Кабинет Министров Украины Украина Владимир Зеленский

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]