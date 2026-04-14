Україна отримає 134 млн євро на ремонт доріг: ратифіковано угоду з Європейським інвестиційним банком

15:05, 14 квітня 2026
Президент підписав документ – на ремонт яких доріг Україна залучить кошти від ЄІБ.
Фото: КМДА
Президент України Володимир Зеленський 14 квітня серед інших документів підписав і закон 4822-ІХ. Документ ратифікує фінансову угоду з Європейським інвестиційним банком, згідно з якою Україна отримає 134 млн євро на ремонт критично важливих експортних маршрутів та розвиток дорожньої інфраструктури.

Як розповідала «Судово-юридична газета», 25 березня Верховна Рада ратифікувала угоду з Європейським інвестиційним банком щодо відновлення дорожніх мереж (законопроєкт № 0368). За відповідне рішення проголосували 270 народних депутатів.

Документ передбачає залучення позики обсягом 134 млн євро, які спрямують на реконструкцію експортних маршрутів та відновлення пошкодженої дорожньої інфраструктури.

За словами першого заступника голови парламентського Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу Вадима Галайчука, йдеться про відновлення і покращення доріг, що входять у мережу «Шляхи солідарності». Це стосується найбільш економічно важливих західних транзитних шляхів, які з’єднують Україну з країнами ЄС, зокрема Польщею та Румунією.

Як пояснив депутат, ратифікацію цієї угоди Україна завершила внутрішні процедури, необхідні для того, аби угода з Європейським інвестиційним банком набула законної сили й Україна отримала гроші для реалізації низки проєктів із відновлення та покращення стану українських доріг.

«Особливо це стосується тих доріг, які входять у мережу «Шляхи солідарності». Саме через ці дороги забезпечується зв'язок між Україною і нашими сусідами, країнами-членами ЄС – Польщею та Румунією», - зазначив політик.

Він наголосив, що ці шляхи важливі, адже дозволяють українському бізнесу продовжувати торгівлю, наповнювати український бюджет. Окрім того, депутат переконаний, що покращення стану цих доріг відчують також і ті громади, через які вони пролягають.

Нагадаємо, що Кабмін затвердив порядок використання коштів державного бюджету, передбачених для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2026 році. Відповідну постанову №335 уряд ухвалив 16 березня.

Документ визначає механізм використання коштів бюджетної програми «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування».

Загальний обсяг фінансування у 2026 році становить 12,86 млрд грн, з яких 12,6 млрд грн — кошти загального фонду держбюджету, а 257,7 млн грн — грантові кошти міжнародних донорів.

