Карта Ощадбанка перестала действовать — как восстановить доступ к выплатам

Кого коснулись ограничения и что нужно сделать прямо сейчас.

Пенсионный фонд разъяснил порядок действий для граждан, чьи банковские карты утратили действие или были заблокированы.

Большинство платежных карт Ощадбанк продлили автоматически — до 30 июня 2026 года. В то же время часть карт закрыли. Речь идет прежде всего о старых картах, срок действия которых неоднократно продлевали во время военного положения.

Какие карты заблокировали

Под ограничения попали:

карты, срок действия которых завершился в феврале 2022 — октябре 2025 года, если в сентябре–октябре 2025 года по ним провели хотя бы одну операцию в кассе, банкомате или терминале украинских банков;

карты с таким же сроком завершения действия (февраль 2022 — октябрь 2025 года), если на счете нулевой баланс и в течение последних шести месяцев не было ни одной финансовой операции.

Что делать клиентам

В случае блокировки или закрытия карты гражданам советуют:

обратиться в контакт-центр Ощадбанка по телефонам 0 800 210 800 или +38 044 363 01 33 для уточнения причин;

проверить статус карты в мобильном приложении Ощад 24/7;

лично посетить отделение банка с паспортом и регистрационным номером учетной карты налогоплательщика, если карту заблокировали из-за финансового мониторинга или завершения срока действия.

В ПФУ подчеркивают: своевременная верификация поможет избежать задержек с социальными выплатами.

