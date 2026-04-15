  В Україні

Картка Ощадбанку перестала діяти — як відновити доступ до виплат

23:48, 15 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кого торкнулися обмеження та що потрібно зробити просто зараз.
Картка Ощадбанку перестала діяти — як відновити доступ до виплат
Фото: Інформатор
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсійний фонд роз’яснив порядок дій для громадян, чиї банківські картки втратили чинність або були заблоковані.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Більшість платіжних карток Ощадбанк продовжили автоматично — до 30 червня 2026 року. Водночас частину карток закрили. Йдеться насамперед про старі картки, термін дії яких неодноразово подовжували під час воєнного стану.

Які картки заблокували

Під обмеження потрапили:

  • картки, термін дії яких завершився у лютому 2022 — жовтні 2025 року, якщо у вересні–жовтні 2025 року за ними провели хоча б одну операцію в касі, банкоматі або терміналі українських банків;
  • картки з таким самим терміном завершення дії (лютий 2022 — жовтень 2025 року), якщо на рахунку нульовий баланс і протягом останніх шести місяців не було жодної фінансової операції.

Що робити клієнтам

У разі блокування або закриття картки громадянам радять:

  • звернутися до контакт-центру Ощадбанку за телефонами 0 800 210 800 або +38 044 363 01 33 для уточнення причин;
  • перевірити статус картки в мобільному застосунку Ощад 24/7;
  • особисто відвідати відділення банку з паспортом і реєстраційним номером облікової картки платника податків, якщо картку заблокували через фінансовий моніторинг або завершення строку дії.

У ПФУ наголошують: своєчасна верифікація допоможе уникнути затримок із соціальними виплатами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд ПФУ пенсія пенсія в Україні

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]