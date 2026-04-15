Картка Ощадбанку перестала діяти — як відновити доступ до виплат

Кого торкнулися обмеження та що потрібно зробити просто зараз.

Пенсійний фонд роз’яснив порядок дій для громадян, чиї банківські картки втратили чинність або були заблоковані.

Більшість платіжних карток Ощадбанк продовжили автоматично — до 30 червня 2026 року. Водночас частину карток закрили. Йдеться насамперед про старі картки, термін дії яких неодноразово подовжували під час воєнного стану.

Які картки заблокували

Під обмеження потрапили:

картки, термін дії яких завершився у лютому 2022 — жовтні 2025 року, якщо у вересні–жовтні 2025 року за ними провели хоча б одну операцію в касі, банкоматі або терміналі українських банків;

картки з таким самим терміном завершення дії (лютий 2022 — жовтень 2025 року), якщо на рахунку нульовий баланс і протягом останніх шести місяців не було жодної фінансової операції.

Що робити клієнтам

У разі блокування або закриття картки громадянам радять:

звернутися до контакт-центру Ощадбанку за телефонами 0 800 210 800 або +38 044 363 01 33 для уточнення причин;

перевірити статус картки в мобільному застосунку Ощад 24/7;

особисто відвідати відділення банку з паспортом і реєстраційним номером облікової картки платника податків, якщо картку заблокували через фінансовий моніторинг або завершення строку дії.

У ПФУ наголошують: своєчасна верифікація допоможе уникнути затримок із соціальними виплатами.

