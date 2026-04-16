Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции Украины разъяснило, как обжаловать решения, действия или бездействие государственного исполнителя.

Исполнительное производство — завершающий этап судебного процесса, на котором решения суда или других органов приводятся в исполнение. Государственный исполнитель отвечает за законное и своевременное выполнение таких решений, обеспечивает соблюдение процедур и защиту прав сторон. Однако иногда могут возникать ситуации, когда действия или бездействие исполнителя нарушают права взыскателя, должника или других участников производства. В таких случаях закон предусматривает возможность их обжалования.

Кто имеет право обжаловать действия государственного исполнителя

Обжаловать решения, действия или бездействие государственного исполнителя могут стороны исполнительного производства — взыскатель, должник, а также другие участники исполнительного производства.

Важно: должник имеет право обжаловать действия государственного исполнителя исключительно в судебном порядке.

Куда обращаться с жалобой

В соответствии со статьей 74 Закона Украины «Об исполнительном производстве» жалоба на действия государственного исполнителя подается:

начальнику отдела, которому непосредственно подчинен исполнитель (для взыскателя и других участников, но не для должника);

руководителю органа ГИС более высокого уровня — в случае обжалования деятельности начальника отдела;

в суд, который выдал исполнительный документ, — в случае обжалования исполнения судебного решения;

в административный суд, в частности по поводу постановлений государственного исполнителя о взыскании исполнительного сбора, расходов на проведение исполнительных действий или наложения штрафов.

Суд рассматривает жалобы относительно нарушения прав сторон или других участников исполнительного производства.

Общий срок обжалования большинства решений, действий или бездействия государственного исполнителя — 10 дней со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. Срок обжалования постановления исполнителя об отложении проведения исполнительных действий составляет 3 дня.

Как оформить жалобу

Жалоба подается в письменной форме и должна содержать:

наименование органа государственной исполнительной службы или суда, в который подается жалоба;

ФИО и адреса взыскателя и должника;

данные представителя (если жалобу подает представитель);

реквизиты исполнительного документа (вид документа, орган, дата и номер, резолютивная часть);

описание обжалуемых решений, действий или бездействия и ссылки на нарушенные нормы закона;

изложение обстоятельств, подтверждающих нарушение прав;

подпись заявителя и дату подачи.

Основания для обжалования

Чаще всего стороны исполнительного производства обжалуют действия государственного исполнителя, связанные с наложением ареста на имущество (средства) должника, порядком реализации имущества и т.п.

Кроме того, предметом жалобы часто является непринятие государственным исполнителем мер принудительного исполнения, предусмотренных Законом Украины «Об исполнительном производстве».

Обжалование действий государственного исполнителя — важный механизм защиты прав участников исполнительного производства. Это позволяет восстановить нарушенные права и обеспечить законность исполнения судебных решений. Важно действовать своевременно и правильно оформлять жалобу, опираясь на нормы законодательства и доказательства нарушений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.