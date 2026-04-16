Міністерство юстиції України пояснило, як оскаржити рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця.

Виконавче провадження — завершальний етап судового процесу, на якому рішення суду або інших органів приводяться в дію. Державний виконавець відповідає за законне та своєчасне виконання таких рішень, забезпечує дотримання процедур і захист прав сторін. Проте іноді можуть виникати ситуації, коли дії або бездіяльність виконавця порушують права стягувача, боржника або інших учасників провадження. У таких випадках закон передбачає можливість їх оскарження.

Хто має право оскаржити дії державного виконавця

Оскаржити рішення, дії або бездіяльність державного виконавця можуть сторони виконавчого провадження — стягувач, боржник а також інші учасники виконавчого провадження.

Важливо: боржник має право оскаржувати дії державного виконавця виключно у судовому порядку.

Куди звертатися зі скаргою

Відповідно до статті 74 Закону України «Про виконавче провадження» скаргу на дії державного виконавця подається:

- до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований виконавець (для стягувача та інших учасників, але не для боржника);

- до керівника органу ДВС вищого рівня, у разі оскарження діяльності начальника відділу;

- до суду, який видав виконавчий документ, у випадку оскарження виконання судового рішення;

- до адміністративного суду, зокрема щодо постанов державного виконавця про стягнення виконавчого збору, витрат на проведення виконавчих дій або накладення штрафів.

Суд розглядає скарги щодо порушення прав сторін або інших учасників виконавчого провадження.

Загальний строк оскарження більшості рішень, дій або бездіяльності державного виконавця — 10 днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав. Строк оскарження постанови виконавця про відкладення проведення виконавчих дій — становить 3 дні.

Як оформити скаргу

Скарга подається письмово і має містити:

1) найменування органу державної виконавчої служби або суду, до якого подається скарга;

2) ПІБ та адреси стягувача і боржника;

3) дані представника (якщо скаргу подає представник);

4) реквізити виконавчого документа (вид документа, орган, дата та номер, резолютивна частина);

5) опис оскаржуваних рішень, дій або бездіяльності та посилання на порушені норми закону;

6) виклад обставин, що підтверджують порушення прав;

7) підпис скаржника і дата подання.

Підстави для оскарження

Найчастіше сторони виконавчого провадження оскаржують дії державного виконавця щодо накладення арешту на майно (кошти) боржника, порядку реалізації майна тощо.

Крім того, предметом скарги часто є невжиття державним виконавцем заходів примусового виконання, визначених Законом України «Про виконавче провадження».

Оскарження дій державного виконавця — важливий механізм захисту прав учасників виконавчого провадження. Це дозволяє поновити порушені права та забезпечити законність виконання рішень суду. Важливо діяти своєчасно та правильно оформлювати скаргу, спираючись на норми законодавства та докази порушень.

