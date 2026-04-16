В Киеве частично ограничат движение на проспекте Валерия Лобановского

С 18 апреля в Соломенском районе Киева начинается капитальный ремонт проспекта Валерия Лобановского. Ремонт выполнят с учётом принципов безбарьерности. В связи с этим на отдельных участках временно будут ограничивать движение транспорта. Об этом сообщили в КК «Киевавтодор».

Ремонт будет проводиться поэтапно. На первом этапе работы продлятся на участке от улицы Максима Кривоноса до улицы Андрея Головко (чётная сторона проспекта).

На время работ движение транспорта организуют по противоположной стороне:

одной полосой — в направлении Голосеевской площади;

двумя полосами — в направлении Чоколовского бульвара.

Также установят предупреждающие знаки с информацией об объезде.

Ограничения движения в рамках первого этапа работ будут действовать ориентировочно до 29 мая. Полностью завершить капитальный ремонт планируют в течение следующего года.

Проект предусматривает комплексное обновление проспекта протяжённостью 2,8 км, в частности:

устройство нового двухслойного асфальтобетонного покрытия;

обновление тротуаров и обустройство велодорожек;

прокладку дождевой канализации;

ремонт подземных и надземных пешеходных переходов;

обновление сетей наружного освещения и контактной сети;

ремонт светофорных объектов;

установку барьерного ограждения;

благоустройство прилегающей территории.

«Отдельное внимание уделят безбарьерности: на переходах понизят бордюры и обустроят тактильную навигацию для людей с инвалидностью и маломобильных групп.

В «Киевавтодоре» приносят извинения за временные неудобства и призывают водителей учитывать ограничения при планировании маршрутов», — говорится в сообщении.

