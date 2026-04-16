В Киеве частично ограничат движение на проспекте Валерия Лобановского

16:39, 16 апреля 2026
Ограничения движения в рамках первого этапа работ будут действовать ориентировочно до 29 мая.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 18 апреля в Соломенском районе Киева начинается капитальный ремонт проспекта Валерия Лобановского. Ремонт выполнят с учётом принципов безбарьерности. В связи с этим на отдельных участках временно будут ограничивать движение транспорта. Об этом сообщили в КК «Киевавтодор».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Ремонт будет проводиться поэтапно. На первом этапе работы продлятся на участке от улицы Максима Кривоноса до улицы Андрея Головко (чётная сторона проспекта).

На время работ движение транспорта организуют по противоположной стороне:

  • одной полосой — в направлении Голосеевской площади;
  • двумя полосами — в направлении Чоколовского бульвара.

Также установят предупреждающие знаки с информацией об объезде.

Ограничения движения в рамках первого этапа работ будут действовать ориентировочно до 29 мая. Полностью завершить капитальный ремонт планируют в течение следующего года.

Проект предусматривает комплексное обновление проспекта протяжённостью 2,8 км, в частности:

  • устройство нового двухслойного асфальтобетонного покрытия;
  • обновление тротуаров и обустройство велодорожек;
  • прокладку дождевой канализации;
  • ремонт подземных и надземных пешеходных переходов;
  • обновление сетей наружного освещения и контактной сети;
  • ремонт светофорных объектов;
  • установку барьерного ограждения;
  • благоустройство прилегающей территории.

«Отдельное внимание уделят безбарьерности: на переходах понизят бордюры и обустроят тактильную навигацию для людей с инвалидностью и маломобильных групп.

В «Киевавтодоре» приносят извинения за временные неудобства и призывают водителей учитывать ограничения при планировании маршрутов», — говорится в сообщении.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Верховный Суд хочет изменить основания для отмены решений общих собраний кооперативов и ОСМД

КХС ВС просит Корпоративную палату отступить от устаревших выводов относительно наличия кворума для проведения общего собрания

Новая модель соцпомощи может обойтись бюджету в 50 млрд грн — Минфин предупреждает о рисках для бюджета

В парламенте предлагают ввести механизм, согласно которому базовая величина для расчёта социальной помощи не может быть ниже прожиточного минимума.

Закон о военном сборе освободил депутатов от отчетности за использование компенсаций из бюджета

Закон о военном сборе вступил в силу вместе с правом депутатов не отчитываться за свои расходы.

Налоговая палата КАС ВС инициировала обращение в Страсбург из-за фиксированных штрафов, нарушающих право на мирное владение имуществом

КАС ВС обратился в ЕСПЧ за консультативным заключением относительно пропорциональности санкций.

Отцовство погибшего военнослужащего может устанавливаться в гражданском процессе на основании экспертизы из уголовного дела — ВС

Верховный Суд подтвердил допустимость использования экспертного заключения из уголовного производства в гражданском деле об отцовстве.

