У Києві частково обмежать рух на проспекті Валерія Лобановського

16:39, 16 квітня 2026
Із 18 квітня у Солом’янському районі Києва починається капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. Ремонт виконають з урахуванням принципів безбар’єрності. У зв’язку з цим на окремих ділянках тимчасово обмежуватимуть рух транспорту. Про це повідомила у КК «Київавтодор».

Ремонт виконуватимуть поетапно. На першому етапі роботи триватимуть на ділянці від вулиці Максима Кривоноса до вулиці Андрія Головка (парна сторона проспекту).

На час робіт рух транспорту організують протилежною стороною:

  • однією смугою – в напрямку Голосіївської площі;
  • двома смугами – в напрямку Чоколівського бульвару.

Також встановлять попереджувальні знаки з інформацією про об’їзд.

Обмеження руху в межах першого етапу робіт діятимуть орієнтовно до 29 травня. Повністю завершити капітальний ремонт планують упродовж наступного року.

Проєкт передбачає комплексне оновлення проспекту протяжністю 2,8 км, зокрема:

  • влаштування нового двошарового асфальтобетонного покриття;
  • оновлення тротуарів й облаштування велодоріжок;
  • прокладання дощової каналізації;
  • ремонт підземних і надземних пішохідних переходів;
  • оновлення мереж зовнішнього освітлення та контактної мережі;
  • ремонт світлофорних об’єктів;
  • встановлення бар’єрного огородження;
  • благоустрій прилеглої території.

«Окрему увагу приділять безбар’єрності: на переходах понизять бордюри й облаштують тактильну навігацію для людей з інвалідністю та маломобільних груп.

У «Київавтодорі» перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв враховувати обмеження під час планування маршрутів», - йдеться у заяві.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Верховний Суд хоче змінити підстави для скасування рішень загальних зборів кооперативів та ОСББ

КГС ВС просить Корпоративну палату  відступити від застарілих висновків щодо наявності кворуму для проведення загальних зборів.

Нова модель соцдопомоги може обійтися бюджету у 50 млрд грн — Мінфін попереджає про ризики для бюджету

У парламенті пропонують запровадити механізм, за яким базова величина для розрахунку соціальної допомоги не може бути нижчою за прожитковий мінімум.

Закон про військовий збір звільнив депутатів від звітності за використання компенсацій із бюджету

Закон про військовий збір набрав чинності разом із правом депутатів не звітувати за свої витрати.

Податкова палата КАС ВС ініціювала звернення до Страсбурга через фіксовані штрафи, які порушують право на мирне володіння майном

КАС ВС звернувся до ЄСПЛ за консультативним висновком щодо пропорційності санкцій.

Батьківство загиблого військового може встановлюватись у цивільному процесі на підставі експертизи з кримінальної справи — ВС

Верховний Суд підтвердив допустимість використання експертного висновку з кримінального провадження у цивільній справі про батьківство.

