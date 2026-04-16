У Києві частково обмежать рух на проспекті Валерія Лобановського
Із 18 квітня у Солом’янському районі Києва починається капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. Ремонт виконають з урахуванням принципів безбар’єрності. У зв’язку з цим на окремих ділянках тимчасово обмежуватимуть рух транспорту. Про це повідомила у КК «Київавтодор».
Ремонт виконуватимуть поетапно. На першому етапі роботи триватимуть на ділянці від вулиці Максима Кривоноса до вулиці Андрія Головка (парна сторона проспекту).
На час робіт рух транспорту організують протилежною стороною:
- однією смугою – в напрямку Голосіївської площі;
- двома смугами – в напрямку Чоколівського бульвару.
Також встановлять попереджувальні знаки з інформацією про об’їзд.
Обмеження руху в межах першого етапу робіт діятимуть орієнтовно до 29 травня. Повністю завершити капітальний ремонт планують упродовж наступного року.
Проєкт передбачає комплексне оновлення проспекту протяжністю 2,8 км, зокрема:
- влаштування нового двошарового асфальтобетонного покриття;
- оновлення тротуарів й облаштування велодоріжок;
- прокладання дощової каналізації;
- ремонт підземних і надземних пішохідних переходів;
- оновлення мереж зовнішнього освітлення та контактної мережі;
- ремонт світлофорних об’єктів;
- встановлення бар’єрного огородження;
- благоустрій прилеглої території.
«Окрему увагу приділять безбар’єрності: на переходах понизять бордюри й облаштують тактильну навігацію для людей з інвалідністю та маломобільних груп.
У «Київавтодорі» перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв враховувати обмеження під час планування маршрутів», - йдеться у заяві.
