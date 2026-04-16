У Києві частково обмежать рух на проспекті Валерія Лобановського

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Із 18 квітня у Солом’янському районі Києва починається капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. Ремонт виконають з урахуванням принципів безбар’єрності. У зв’язку з цим на окремих ділянках тимчасово обмежуватимуть рух транспорту. Про це повідомила у КК «Київавтодор».

Ремонт виконуватимуть поетапно. На першому етапі роботи триватимуть на ділянці від вулиці Максима Кривоноса до вулиці Андрія Головка (парна сторона проспекту).

На час робіт рух транспорту організують протилежною стороною:

однією смугою – в напрямку Голосіївської площі;

двома смугами – в напрямку Чоколівського бульвару.

Також встановлять попереджувальні знаки з інформацією про об’їзд.

Обмеження руху в межах першого етапу робіт діятимуть орієнтовно до 29 травня. Повністю завершити капітальний ремонт планують упродовж наступного року.

Проєкт передбачає комплексне оновлення проспекту протяжністю 2,8 км, зокрема:

влаштування нового двошарового асфальтобетонного покриття;

оновлення тротуарів й облаштування велодоріжок;

прокладання дощової каналізації;

ремонт підземних і надземних пішохідних переходів;

оновлення мереж зовнішнього освітлення та контактної мережі;

ремонт світлофорних об’єктів;

встановлення бар’єрного огородження;

благоустрій прилеглої території.

«Окрему увагу приділять безбар’єрності: на переходах понизять бордюри й облаштують тактильну навігацію для людей з інвалідністю та маломобільних груп.

У «Київавтодорі» перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв враховувати обмеження під час планування маршрутів», - йдеться у заяві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.