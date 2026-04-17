  1. В Украине

Спрятанные в запасном колесе: в Винницкой области таможенники обнаружили вероятные запчасти к самолету, фото

21:20, 17 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На границе с Молдовой обнаружили возможные авиационные запчасти, спрятанные в запасном колесе.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На украинско-молдовской границе таможенники совместно с пограничниками предотвратили незаконное перемещение предметов, предварительно идентифицированных как запчасти к авиационному двигателю. Об этом сообщили в таможенной службе.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Инцидент произошел в пункте пропуска "Могилев-Подольский - Отач" таможенного поста "Днестр" Винницкой таможни. Гражданин, следовавший на автомобиле на выезд из Украины, выбрал «зеленый коридор», заявив об отсутствии товаров, подлежащих декларированию.

В ходе таможенного контроля и досмотра транспортного средства правоохранители обнаружили скрытые предметы — 72 единицы, предварительно определенные как лопатки турбины авиационного двигателя.

Как выяснилось, товары были спрятаны в запасном колесе, расположенном в заводской нише под днищем автомобиля. Внешне это место не вызывало подозрений и не позволяло зрительно установить наличие скрытого содержимого.

Впрочем, после демонтажа запасного колеса таможенники обнаружили полиэтиленовый пакет, в котором находились 15 тканевых свертков, обмотанных стрейч-пленкой. Именно в них и были скрыты указанные предметы.

По данному факту проинформированы правоохранительные органы для последующего выяснения всех обстоятельств.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

таможня

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]