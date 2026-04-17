Сховані у запасному колесі: на Вінниччині митники виявили ймовірні запчастини до літака, фото

На кордоні з Молдовою виявили ймовірні авіаційні запчастини, заховані в запасному колесі.

фото: митна служба

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На українсько-молдовському кордоні митники спільно з прикордонниками запобігли незаконному переміщенню предметів, попередньо ідентифікованих як запчастини до авіаційного двигуна. Про це повідомили у митній службі.

Інцидент стався у пункті пропуску «Могилів-Подільський – Отач» митного поста «Дністер» Вінницької митниці. Громадянин, який прямував автомобілем на виїзд з України, обрав «зелений коридор», заявивши про відсутність товарів, що підлягають декларуванню.

Під час митного контролю та огляду транспортного засобу правоохоронці виявили приховані предмети — 72 одиниці, попередньо визначені як лопатки турбіни авіаційного двигуна.

Як з’ясувалося, товари були сховані у запасному колесі, розміщеному в заводській ніші під днищем автомобіля. Зовні це місце не викликало підозр і не дозволяло візуально встановити наявність прихованого вмісту.

Втім, після демонтажу запасного колеса митники виявили поліетиленовий пакунок, у якому знаходилися 15 тканинних згортків, обмотаних стрейч-плівкою. Саме в них і були приховані зазначені предмети.

За даним фактом поінформовано правоохоронні органи для подальшого з’ясування всіх обставин.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.