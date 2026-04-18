В Киеве выросло количество погибших из-за стрельбы в Голосеевском районе
В Киеве в Голосеевском районе в результате стрельбы на улице и в супермаркете погибли шесть человек. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
По информации медиков, сначала сообщалось о пяти погибших. Впоследствии в больнице скончалась одна из раненых женщин, которую госпитализировали в тяжелом состоянии. Ее личность устанавливают, возраст — около 30 лет.
Всего в результате стрельбы были госпитализированы десять пострадавших.
Еще шестерым людям медики оказали помощь на месте.
В частности, и четырехмесячному ребенку, отравившемуся угарным газом в квартире рядом с тем, которого до трагедии на улице и в супермаркете поджег стрелок. От госпитализации родители ребенка отказались.
Напомним, 18 апреля в Киеве мужчина устроил стрельбу по людям.
Бойцы спецподразделения КОРД готовились к штурму супермаркета «Велмарт», где забаррикадировался вооруженный нападающий.
В МВД сообщили, что стрелок ликвидирован.
Правоохранители около 40 минут пытались убедить нападающего сдаться, однако тот не реагировал на требования.
