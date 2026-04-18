В Киеве выросло количество погибших из-за стрельбы в Голосеевском районе

19:37, 18 апреля 2026
В Киеве в Голосеевском районе количество жертв стрельбы возросло до шести — в больнице скончалась одна из раненых.
В Киеве выросло количество погибших из-за стрельбы в Голосеевском районе
В Киеве в Голосеевском районе в результате стрельбы на улице и в супермаркете погибли шесть человек. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

По информации медиков, сначала сообщалось о пяти погибших. Впоследствии в больнице скончалась одна из раненых женщин, которую госпитализировали в тяжелом состоянии. Ее личность устанавливают, возраст — около 30 лет.

Всего в результате стрельбы были госпитализированы десять пострадавших.

Еще шестерым людям медики оказали помощь на месте. 

В частности, и четырехмесячному ребенку, отравившемуся угарным газом в квартире рядом с тем, которого до трагедии на улице и в супермаркете поджег стрелок. От госпитализации родители ребенка отказались.

Напомним, 18 апреля в Киеве мужчина устроил стрельбу по людям.

Бойцы спецподразделения КОРД готовились к штурму супермаркета «Велмарт», где забаррикадировался вооруженный нападающий.

В МВД сообщили, что стрелок ликвидирован.

Правоохранители около 40 минут пытались убедить нападающего сдаться, однако тот не реагировал на требования.

