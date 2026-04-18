  1. В Україні

У Києві зросла кількість загиблих через стрілянину в Голосіївському районі

19:37, 18 квітня 2026
У Києві в Голосіївському районі кількість жертв стрілянини зросла до шести — у лікарні померла одна з поранених.
У Києві в Голосіївському районі внаслідок стрілянини на вулиці та в супермаркеті загинули шестеро людей. Про повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. 

За інформацією медиків, спочатку повідомлялося про п’ятьох загиблих. Згодом у лікарні померла одна з поранених жінок, яку госпіталізували у важкому стані. Її особу наразі встановлюють, вік — близько 30 років.

Загалом внаслідок стрілянини було госпіталізовано десятьох постраждалих.

Ще шістьом людям медики надали допомогу на місці.

Зокрема, й чотиримісячній дитині, яка отруїлася чадним газом в квартирі поруч з тією, яку до трагедії на вулиці та в супермаркеті підпалив стрілок. Від госпіталізації батьки дитини відмовилися.

Нагадаємо, 18 квітня у Києві чоловік влаштував стрілянину по людях. 

Бійці спецпідрозділу КОРД готувалися до штурму супермаркету «Велмарт», де забарикадувався озброєний нападник. 

У МВС повідомили, що стрільця ліквідовано. 

Правоохоронці близько 40 хвилин намагалися переконати нападника здатися, однак той не реагував на вимоги. 

Київ

