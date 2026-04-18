У Києві зросла кількість загиблих через стрілянину в Голосіївському районі
У Києві в Голосіївському районі внаслідок стрілянини на вулиці та в супермаркеті загинули шестеро людей. Про повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
За інформацією медиків, спочатку повідомлялося про п’ятьох загиблих. Згодом у лікарні померла одна з поранених жінок, яку госпіталізували у важкому стані. Її особу наразі встановлюють, вік — близько 30 років.
Загалом внаслідок стрілянини було госпіталізовано десятьох постраждалих.
Ще шістьом людям медики надали допомогу на місці.
Зокрема, й чотиримісячній дитині, яка отруїлася чадним газом в квартирі поруч з тією, яку до трагедії на вулиці та в супермаркеті підпалив стрілок. Від госпіталізації батьки дитини відмовилися.
Нагадаємо, 18 квітня у Києві чоловік влаштував стрілянину по людях.
Бійці спецпідрозділу КОРД готувалися до штурму супермаркету «Велмарт», де забарикадувався озброєний нападник.
У МВС повідомили, що стрільця ліквідовано.
Правоохоронці близько 40 хвилин намагалися переконати нападника здатися, однак той не реагував на вимоги.
